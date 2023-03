Mit verschwitztem Bauchfrei-Foto: RTL-Star Mareile Höppner kritisiert „dämlichen Körperkult“

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Vor allem in den sozialen Medien wird viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt. RTL-Moderatorin Mareile Höppner hat darauf keine Lust – und setzt auf Instagram ein klares Zeichen.

Berlin – Im Zeitalter der sozialen Medien haben die äußeren Werte immer mehr an Bedeutung gewonnen. Auf Plattformen wie Instagram zeigen User Bilder aus dem Fitnessstudio und präsentieren der Kamera und ihren Followern den eigenen Körper. RTL-Moderatorin Mareile Höppner (45) scheint diese Obsession mit dem eigenen Aussehen gehörig gegen den Strich zu gehen.

„Sehe mega platt aus“: RTL-Moderatorin Mareile Höppner stellt sich gegen „Körperkult“

Egal ob bei „Riverboat“, „Brisant“ oder seit 2023 bei „Extra – Das RTL-Magazin“ – das Fernsehpublikum kennt Mareile Höppner top gestylt und in edlen Ensembles. Ihren knapp 138.000 Followern bei Instagram zeigt die gebürtige Hamburgerin aber auch gerne ihre natürliche Seite – und scheut sich nicht davor, sich selbst im Pulli abzulichten.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Mit einem Schnappschuss aus dem Fitnessstudio, auf dem sie verschwitzt in Leggings und Sportoberteil vor dem Spiegel steht, setzt Mareile Höppner nun ein sehr klares Zeichen. „Brauche gerade mehr Kraft“, schreibt sie, „Nur darum geht‘s. Nicht um einen dämlichen Körperkult! Und ja, ich sehe nach dem Sport auch mega platt aus.“ Zwar präsentiert sie sich bauchfrei – mit ihrer sehr eindeutigen Bildunterschrift scheint sie aber Kritik an den oftmals unrealistischen Körper- und Fitnessidealen der heutigen Zeit üben zu wollen.

Der allererste Promi-Post bei Instagram Seitdem die Bilderplattform am 6. Oktober 2010 in den App-Stores erschienen ist, hat sich Instagram zu einem echten Phänomen entwickelt. Mehr als zwei Billiarden aktive Nutzer kann das Paradies für Fotografie, Mode und kulinarischen Zauber heute verzeichnen – darunter auch die meisten Stars. Der erste Promi, der einen Beitrag auf der Social-Media-Anwendung mit dem lila-gelben Logo veröffentlichte, war der US-amerikanische Rapper Snoop Dogg. Unter einem Foto im Anzug schrieb er am 11. Januar 2011 „Bossin up wit dat Blast“ – und ging damit in die Geschichte ein. (Quelle: hollywoodunlocked.com)

Verschwitzt und ungeschminkt: RTL-Star Mareile Höppner setzt klares Zeichen bei Instagram

Dass sich Mareile Höppner ihren Fans erschöpft und natürlich statt gut belichtet und mit teurer Markensportbekleidung zeigt, ist eine erfrischende Abwechslung. Schließlich teilen viele Promis und Influencer auf Instagram und Co. Bilder vom Sport, die häufig inszeniert und unrealistisch wirken. „Menschen wollten schon immer anderen die beste Version ihrer selbst präsentieren“, erklärt die Wissenschaftlerin Jasmine Fardouly gegenüber dem US-amerikanischen Magazin Time, „Es ist nur so, dass Menschen in den sozialen Medien oft eine sehr aufpolierte, unrealistische Version ihres Aussehens präsentieren.“

So haben Fans sie noch nie gesehen: Mareile Höppner zeigt sich bei Instagram verschwitzt beim Sport. © Screenshot/Instagram/mareilehoeppner_official; IMAGO/APress (Fotomontage)

Ihr großes Vorbild mal ganz ohne Make-up und verschwitzt beim Sport zu sehen – vor allem die jüngeren Fans von Mareile Höppner dürften sich über ihr Workout-Foto gefreut haben. Bei ihrem alten Arbeitsplatz kam es indessen zu einem Patzer, denn dem MDR passierte beim „Riverboat“-Auftritt von Judith Rakers ein peinlicher Fehler. Verwendete Quellen: Instagram/mareilehoeppner_official, time.com, hollywoodunlocked.com