Versöhnung geplatzt: Prinz Harry reist nach London, König Charles wandert lieber in Rumänien

Von: Susanne Kröber

Teilen

Anfang Juni wird Prinz Harry in London vor Gericht erwartet, König Charles hat aber bereits andere Pläne. Das kommt uns doch bekannt vor!

London – Geht König Charles III. (74) Prinz Harry (38) aus dem Weg? Wie britische Medien berichten, wird Harry in der kommenden Woche in London erwartet, um vor dem High Court gegen den Verlag Associated Newspapers Limited (ANL), unter anderem Herausgeber der Daily Mail und der Mail On Sunday, auszusagen. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf der rechtswidrigen Informationsbeschaffung mithilfe illegaler Abhörmethoden.

Kaum setzt sich Prinz Harry in den Flieger nach London, verlässt König Charles das Land

Prinz Harry soll sich laut The Mirror – anders als bei seinem 28-stündigen Blitzbesuch bei der Krönung König Charles III. – Anfang Juni gleich mehrere Tage in London aufhalten. Am 4. Juni steht der 2. Geburtstag von Prinzessin Lilibet an, den Harry erwartungsgemäß gemeinsam mit Ehefrau Meghan Markle (41) und Sohn Archie (4) im kalifornischen Montecito feiern wird, danach kann Prinz Harry den Flieger gen Großbritannien besteigen. Mit wem sich Harry in seiner alten Heimat jedoch nicht treffen kann, ist Papa Charles.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

König Charles III. hat nämlich bereits andere Pläne. Der britische Monarch bricht laut The Telegraph Anfang Juni zu einem mehrtägigen Wanderurlaub in Rumänien auf. Im kleinen Dorf Viscri (dt.: Deutsch-Weisskirch) in der Region Siebenbürgen hat Charles ein Haus, er besitzt zudem weitere Anwesen in Rumänien. Seit rund 25 Jahren verbringt König Charles, der ein Nachfolger „Draculas“ sein soll, im Frühsommer gerne ein paar Tage in den Karpaten, um in Ruhe zu wandern, zu malen und zu lesen. Diesen Urlaub will König Charles nun offenbar auch zugunsten eines Treffens mit seinem jüngsten Sohn Prinz Harry nicht verschieben.

High Court of Justice Der High Court ist im Londoner Gerichtsgebäude Royal Courts of Justice untergebracht und kümmert sich in erster Instanz um wichtige Fälle. Das Obergericht ist in drei Abteilungen aufgegliedert, die Kammer für Wirtschaftssachen, die Kammer für Familienrecht und die Kammer für Zivilangelegenheiten. Der High Court of Justice ist allerdings nicht die höchste Instanz im Vereinigten Königreich, das höchste Gericht ist der ebenfalls in London angesiedelte Supreme Court of the United Kingdom.

Der Berg ruft: König Charles geht lieber wandern, statt sich mit Prinz Harry zu treffen

Schon Ende März, als Prinz Harry zu einer Anhörung vor Gericht in London erschien, war es nicht zu einer Begegnung zwischen ihm und seinem Vater gekommen. Damals kam den beiden der Staatsbesuch von König Charles III. und Camilla (75) in Deutschland in die Quere. Dass Charles auch beim erneuten Aufenthalt seines Sohnes in London außer Landes weilt, sieht schon fast nicht mehr nach einem unglücklichen Zufall aus. Nimmt der König Harry übel, dass er für die Krönung lediglich 28 Stunden erübrigen konnte, dem Gerichtsverfahren aber gleich mehrere Tage widmet?

Wie schon bei seinem Besuch in London Ende März (links) muss Prinz Harry auf ein Treffen mit Papa Charles verzichten – der König zieht einen Wanderurlaub in Rumänien vor. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Aaron Chown/Edit Katai

Zumindest am Vorabend der Krönung sollen sich Prinz Harry und König Charles laut Us Weekly Zeit für ein kurzes Gespräch im Buckingham-Palast genommen haben. Zu einer weiteren Annäherung wird es nun bei Harrys nächstem Besuch nicht kommen. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Harry sich mit seinem Bruder Prinz William (40) und dessen Frau Kate Middleton (41) treffen wird, zu verhärtet sind die Fronten nach Harrys Enthüllungen in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“). Stiefmutter Camilla reist zwar nicht mit Charles nach Rumänien, wird allerdings stattdessen einige Tage in ihrem Landhaus in Wiltshire verbringen. Und auch ansonsten dürfte der Herzog von Sussex bei seinem Aufenthalt wenig Gesellschaft bekommen, denn Prinz Harry soll nur noch sechs Freunde in Großbritannien haben. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, usmagazine.com, telegraph.co.uk