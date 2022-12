„Verstehe den Hype um mich nicht“: Schlagerqueen Helene Fischer zeigt sich ganz bescheiden

Trotz jahrelanger Erfahrung im Blitzlichtgewitter: Helene Fischer ist auf dem Boden geblieben und versteht den Hype um ihre Person nicht. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO3/osnapix

Trotz jahrelanger Erfahrung im Blitzlichtgewitter: Schlagerqueen Helene Fischer ist auf dem Boden geblieben und versteht den Hype um ihre Person nicht.

München – Helene Fischer (38) ist nicht mehr aus dem deutschen Schlagerhimmel wegzudenken. Ihre Hits sind bereits seit Jahren auf Dauerschleife auf Festen, Parties und in Clubs zu hören. Helenes Erfolg spricht für sich: Die Blondine gewann bereits mehrere Preise für ihr Talent, Musik zu schreiben und wie ein Weltstar vor tausenden von Menschen zu performen. Mit all dem Erfolg ist es umso überraschender, dass sie sich trotzdem als Normalo fühlt und laut eigenen Aussagen den Hype um sich nicht so ganz nachvollziehen kann.

Helene Fischer bleibt trotz Ruhm bescheiden

In einem Interview mit BamS berichtet Helene nun, dass sie sich eigentlich gar nicht als Promi fühlt. Ganz bescheiden erzählt sie, dass ihr Alltag genauso wie der von jedem anderen ist und sie, wenn sie nicht auf der Bühne steht, ein ganz normales Leben führt. Sie grinst und erklärt: „Ich verstehe manchmal den Hype um mich einfach nicht“. Obwohl sie es gewohnt ist, wie letztes Jahr in München vor 130,000 Menschen ein Konzert zu geben, ist sie also der Meinung, dass sie den ganzen Hype nicht wert ist. Bescheiden kennen wir die Sängerin bereits und es macht sie umso menschlicher, dass sie trotz ihres Erfolges, so auf dem Boden geblieben ist.