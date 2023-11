Andenken an Filmstars und Princess Diana werden versteigert

Eine von Prinzessin Diana getragene blass-rosafarbene Bluse steht zur Versteigerung. © -/Julien's Auctions/dpa

Kleidungsstücke von Film-Ikonen stehen zur Versteigerung an. Darunter ist auch die zarte Chiffon-Bluse der Designer David und Elizabeth Emanuel, die Prinzessin Diana 1981 auf einem Verlobungsfoto trug.

Los Angeles - Andenken an Hollywood-Ikonen wie Audrey Hepburn, Greta Garbo oder Barbra Streisand sollen Mitte Dezember in den USA versteigert werden. Die viertägige Auktion „Hollywood Legends“ endet am 17. Dezember mit der „Glamour, Grace and Greatness“-Versteigerung, wie das Auktionshaus Julien's im kalifornischen Beverly Hills mitteilte.

Zu den Highlights gehören auch Kleidungsstücke von Prinzessin Diana (1961-1997). Eine blass-rosafarbene Chiffon-Bluse der Designer David und Elizabeth Emanuel, die Diana 1981 bei der Aufnahme eines Verlobungsfotos trug, könnte nach Schätzungen 100.000 Dollar (rund 91.000 Euro) einbringen. Ein blau-schwarzes, mit Sternen verziertes Kleid von Modeschöpfer Jacques Azagury wird auf bis zu 200.000 Dollar geschätzt.

Unter den über 1000 Stücken ist ein goldgelber Wollmantel von Designer Hubert Givenchy, den Schauspielerin Audrey Hepburn in der Thriller-Komödie „Charade“ (1963) trug - Schätzwert bis zu 40.000 Dollar. Versteigert werden unter anderem auch ein türkisblaues Seidenkleid von Greta Garbo, ein Filmkostüm von Barbra Streisand und Andenken an Stars wie Marilyn Monroe, Katharine Hepburn, James Dean oder Orson Welles. dpa