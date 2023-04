Gehirntumor: Alphorn-Weltstar Eliana Burki mit 39 Jahren verstorben

Vor einigen Tagen ist die Schweizer Alphorn-Spielerin Eliana Burki einem Krebsleiden erlegen. Das hat nun ihr Management bekanntgegeben. (Fotomontage) © Instagram/elianaburki

Vor einigen Tagen ist die Schweizer Alphorn-Spielerin Eliana Burki einem Krebsleiden erlegen. Das hat nun ihr Management bekannt gegeben.

Am 25. April 2023 hat sich das Management von Eliana Burkis auf deren Instagram-Account an die Follower gewandt. Die Botschaft war eine sehr traurige, denn die gebürtige Schweizerin war am 24. April im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Sie erlag in ihrer Heimat einem bösartigen Hirntumor. Sie hinterlässt ihren Partner Blas Ulibarri und zwei kleine Kinder.

Als Alphorn-Virtuosin hatte Eliana Burkis auf der ganzen Welt Berühmtheit erlangt, war aber auch als Sängerin und Komponistin tätig. Ihre beeindruckende Karriere beschrieb der Instagram-Post so: „Konzertreisen führten Eliana Burki weit über die europäischen Grenzen hinaus. Sie trat unter anderem in den USA, Südamerika und vielen Länder Asiens auf. In den Genres Jazz, Klassik und Weltmusik war sie eine gefragte Botschafterin des Schweizer Nationalinstruments.“

„We miss her very much“

Weiter heißt es in der Erklärung durch ihren Manager Dirk Mahlstedt, dass es schwer sei, in einem solchen Moment die richtigen Worte zu finden. Eliana sei „der Inbegriff von Freundlichkeit und Herzlichkeit“ und „ein äußerst positiver Mensch“ gewesen. Mit ihrer freundlichen und gütigen Art sei sie für die Menschen um sie herum stets eine Inspiration gewesen.

Auch ihre Bookerinnen Nicole Roten und Barbara Schwitter äußerten sich in dem Post. Sie schrieben: „Mit Eliana verlieren wir nicht nur eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche, innovative und weltoffene Musikerin, sondern vor allem eine Freundin, eine starke, mutige und weltgewandte Frau, die uns mit ihrer positiven Energie und Lebenseinstellung ein großes Vorbild bleiben wird“ und beendeten ihr Statement mit „We miss her very much“ („Wir vermissen sie sehr“).