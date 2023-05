„Verwandlung war beeindruckend“: So sieht „Tatort“-Star Axel Milberg als Dragqueen aus

Am 17. Mai – dem internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie – lief im Ersten der Film „Meine Freundin Volker“. Mit dabei als Dragqueen Vivian Bernaise alias Volker Weinreich: „Tatort“-Star Axel Milberg.

Hamburg – „Tatort“-Star Axel Milberg (66) hat seine Fans mit einem Auftritt als Dragqueen im ARD-Spielfilm „Meine Freundin Volker“ überrascht. In der Rolle der Vivian Bernaise war er am 17. Mai mit lila Perücke, auffälligem Make-up und Glitzerkleid zu sehen. Das Besondere an dem Datum: Es ist der internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie.

Regisseur von Milbergs Schauspielleistung begeistert

Der Regisseur des Films, Piotr J. Lewandowski (47), freut sich einerseits für die Signalwirkung des Streifens, der mit großer Unterstützung aus der Drag- und LGBTQ*-Szene realisiert wurde. Andererseits zeigt er sich im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news begeistert von Milbergs Schauspielkünsten.

„Als die Perücke und das Kostüm die Transformation vollendeten, war ich beinahe sprachlos. Seine Verwandlung war wirklich beeindruckend“, sagt Lewandowski. Die Besetzung der Rolle mit einem heterosexuellen Schauspieler begründet er mit dem Bestreben, die „beste Person für die Rolle“ zu haben, „unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung“. Und das sei mit dem langjährigen „Tatort“-Kommissar gelungen: „Es war wirklich erstaunlich zu sehen, wie er in die Figur von Vivian Bernaise eintauchte und diese mit Leben füllte“, schwärmt der Regisseur von Milberg.

Darum geht es in „Meine Freundin Volker”

„Meine Freundin Volker“ handelt von Vivian Bernaise (Milberg), die der Star in der „Donauwelle“ in St. Pauli, einem beliebten Szeneclub, ist. Nach einem Mafiaanschlag muss Vivian aus Hamburg fliehen und sich als Volker Weinreich in einer Kleinstadt als Hetero-Mann verstecken. Sie kommt in der Familie der Grundschullehrerin Katja (Kim Riedle, 41) unter und kümmert sich um Katjas Sohn Lukas (Bruno Thiel).

Axel Milberg eigentlich als Tatort-Kommissar Klaus Borowski bekannt

Axel Milberg tritt im deutschen Fernsehen seit 1994 als „Tatort“-Kommissar Klaus Borowski auf. Zuletzt war er in „Borowski und die große Wut“ am 7. Mai im Ersten zu sehen. Daneben hat er seit den 1980er Jahren in verschiedensten TV-Produktionen wie etwa „Doktor Martin“ (2006) oder „Familie Bundschuh“ (seit 2015) mitgespielt. Auch auf der Theaterbühne ist der 66-Jährige zu Hause.

Apropos Tatort: Ein toter Flüchtling im LKW, ein Schleusernetzwerk und ein verschwundener Teenager: Der Hannover-Tatort ist eine leichte Kost. Doch wie kam der Jubiläumsfall von Kommissar Falke bei den Fans an?