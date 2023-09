No-Go auf dem Oktoberfest: Cheyenne Pahde legt Dirndl-Veto ein

Von: Melanie Habeck

Als gebürtige Münchnerin liebt Cheyenne Pahde das Oktoberfest. Auch in Fragen rund um das Dirndl ist die Schauspielerin eine echte Expertin. Ein Wiesn-Look geht ihrer Meinung nach gar nicht.

München – Auch Cheyenne Pahde (28) ließ sich das Oktoberfest in München in diesem Jahr nicht entgehen. Gemeinsam mit prominenten Frauen wie Uschi Glas (79) verbrachte sie einen ausgelassenen Nachmittag bei der „Mercedes-Benz Damen Wiesn“. Für die Schauspielerin gehört zum perfekten Tag auf der Theresienwiese auch ein stimmiger Dirndl-Look dazu. Im IPPEN.MEDIA-Interview verrät die 28-Jährige nun, auf welches Detail Frauen dabei unbedingt achten sollten.

Perfektes Dirndl-Styling: Cheyenne Pahde weiß genau, was dazugehört

Nicht nur Uschi Glas beweist mit Tracht und Gewehr, dass sie ein absoluter Oktoberfest-Profi ist, auch Cheyenne Pahde begeistert am Mittwoch (21. September) mit ihrem blau-beigen Dirndl. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA erklärt die ehemalige „Alles was zählt“-Darstellerin, dass sie unglaublich gerne Tracht trägt. Bei einem gelungenen Wiesn-Styling darf laut dem TV-Star ein Kleidungsstück auf gar keinen Fall fehlen: „Eine ordentliche Bluse. Ich kann das gar nicht sehen, wenn die ganzen Frauen immer ohne Bluse auf die Wiesn gehen. Das ist wie Staubsaugen ohne Staubsauger“, erklärt die Schauspielerin im Gespräch mit IPPEN.MEDIA.

Aus Fashion-Sicht war für Cheyenne Pahde 2023 ein ganz besonderes Jahr: „Ich hatte tatsächlich zum allerersten Mal, als ich abends im Käfer war, ein schwarzes Dirndl an. Und ich war ganz gespannt, aber es fühlte sich total gut an. Also es war sehr schlicht, es war sehr edel und ist super angekommen“, berichtet die 28-Jährige. Auf jeden Fall habe sie sich in ihrem Outfit total wohlgefühlt – und das sei laut Cheyenne das Wichtigste.

Cheyenne Pahde freut sich jedes Jahr auf das Oktoberfest

Für Cheyenne Pahde gehört das Oktoberfest zum Pflichtprogramm – und das aus einem guten Grund: „Valentina und ich sind vor fast 29 Jahren sogar an der Theresienwiese in einer Seitenstraße in einem Krankenhaus geboren worden. Wir sind richtige Münchnerinnen. Also näher am Oktoberfest kann man eigentlich gar nicht groß werden. Und ich liebe München. Ich liebe das Oktoberfest“, schwärmt der Serienstar.

Als waschechter Oktoberfest-Fan weiß Cheyenne Pahde, was zu einem perfekten Dirndl-Look dazugehört. Auf ein Detail sollten Frauen ihrer Meinung nach nicht verzichten. © Instagram/cheyennepahde & IPPEN.MEDIA

Cheyenne Pahde ist nicht die Einzige, die alljährlich auf das Oktoberfest hinfiebert: Im IPPEN.MEDIA-Interview verriet Cathy Hummels (35), dass auch ihr Sohn Ludwig (5) bereits ganz genaue Vorstellungen von seinem Oktoberfest-Besuch hat. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Cheyenne Pahde bei der „Mercedes-Benz Damen Wiesn“ (20. September 2023)