Nach 50 Jahren: Vicky Leandros bekommt erste goldene Schallplatte in Deutschland

Sie ist bereits seit vielen Jahrzehnten eine der bekanntesten Schlagersängerinnen in Deutschland. Jetzt wurde Vicky Leandros mit einer goldenen Schallplatte geehrt.

Hamburg – Wer Schlager liebt, der kennt sie ganz sicher: Sängerin Vicky Leandros (70). Die in Griechenland geborene Musikerin zog als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland und begann bereits in jungen Jahren eine Karriere im Showgeschäft. Seitdem ist Vicky Leandros zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen avanciert. Doch obwohl sie in ihrer musikalischen Laufbahn bereits mit so einigen Preisen ausgezeichnet wurde, blieb Vicky eine Ehrung bisher offiziell verwehrt: die goldene Schallplatte. Das hat sich jetzt jedoch glücklicherweise geändert.

Für ihren Megahit „Ich liebe das Leben“, der bereits im Februar 1976 erstmals in den deutschen Single-Charts aufgeführt wurde, erhielt Vicky Leandros nach fast fünfzig Jahren endlich Gold. Das berichtet unter anderem das Webportal „Schlagerprofis“, das den Eintrag vor kurzem beim offiziellen Verband BVMI entdeckte. Fans der „Theo, wir fahren nach Lodz“-Interpretin dürften überrascht darüber sein, dass Vicky Leandros erst jetzt im Jahr 2023 zum ersten Mal eine goldene Schallplatte erhielt.

Tatsächlich wurde Vicky Leandros schon einmal eine goldene Schallplatte überreicht

Ob es sich bei ihrer Auszeichnung für „Ich liebe das Leben“ wirklich um das erste Gold für Vicky Leandros handelt, ist unklar. Denn wie die „Schlagerprofis“ weiter berichten, habe der Bürgermeister von Helgoland der Schlagersängerin bereits am 21. Juni 1973 eine goldene Schallplatte überreicht. Diese erhielt Leandros damals für ihren Song „Ich hab die Liebe gesehen“ sowie ihr damaliges Album „Vicky Leandros“.

Der dazugehörige Eintrag ist laut der Webseite allerdings nicht in der BVMI-Datenbank zu finden. Fest steht in jedem Fall, dass Vicky Leandros sich den Preis redlich verdient hat. Die Star-Musikerin verkaufte im Laufe ihrer Karriere bereits über 55 Millionen Tonträger weltweit und erreichte mit 20 Liedern die Top-20 der deutschen Single-Charts.