Vicky Leandros nimmt Abschied: „Der richtige Zeitpunkt“

Abschieds-Tour

Vicky Leandros steht seit den 60er Jahren auf der Bühne. Nun begann die Abschiedstournee der Sängerin.

Vicky Leandros (70) verabschiedet sich von der Bühne. Die letzten 50 Jahre war die mittlerweile 70-Jährige mit ihren Liedern aufgetreten. Leandros hat weltweit über 50 Millionen Tonträger verkauft und hat sich in die Herzen der Schlager-Fans gesungen. Berühmt wurde sie unter anderem mit „Aprè toi“, „L’amour est bleu“ und „Theo, wir fahr’n nach Lodz“. Doch nach dieser außergewöhnlichen Karriere ist für die Sängerin nun Schluss.

Vicky Leandros verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Doch ihre letzten Auftritte stehen noch an: Zum Ende ihrer Karriere steht die 70-Jährige bei ihrer Abschiedstournee „Ich liebe das Leben“ noch einmal auf der Bühne. Das erste Konzert fand bereits statt – Am Samstagnachmittag in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Halle war komplett ausverkauft und die Sängerin wurde von ihrer Band und einem Streichquartett begleitet. Vicky Leandros trug ein bodenlanges, silbern glitzerndes Kleid und überzeugte wieder einmal ihre Fans.

Jetzt ist für Vicky Leandros „der richtige Zeitpunkt“

Es scheint für Vicky Leandros nun das richtige Timing für den Abschied zu sein. Sie wolle aufhören, solange sie bei ihren Auftritten noch alles geben kann – wie die Schlagersängerin auf der Bühne erzählte: „Ich hatte aus meinem Gefühl heraus gedacht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre. Ich möchte nicht an den Punkt kommen, an dem ich Sie nicht mehr mit meiner Stimme erreiche.“ Vor ihr liegen noch 17 weitere Konzerte in deutschen Städten. Ihr letzter Auftritt wird am 24. März in Nürnberg stattfinden.

