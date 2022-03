2 Mütter mit 5 Kindern: Vicky Leandros nimmt Familien aus der Ukraine auf

Schlagerstar Vicky Leandros möchte ukrainischen Kindern helfen © IMAGO / Joachim Sielski

Hilfe für die Opfer des Ukraine-Kriegs! Vicky Leandros nimmt Flüchtlingsfamilien bei sich auf. Der Schlagerstar bietet den aus dem Land geflüchteten Menschen eine Unterkunft.

Hamburg– Sängerin Vicky Leandros (69) konnte bei ihren Fans zuvor mit Hits wie „Ich liebe das Leben“ und „Verlorenes Paradies“ riesige Erfolge feiern. Die ursprünglich aus Griechenland stammende Sängerin hatte sich zuvor für die Ukraine eingesetzt, als sie die Erlöse ihres Benefizkonzertes an die notbedürftigen Menschen in dem Krisengebiet spendete.



Auf ihrem offiziellen Account auf Facebook kündigte die Künstlerin jetzt an, dass sie sich weiterhin für die Opfer des Ukraine-Kriegs engagiert: Sie nimmt Flüchtlingsfamilien bei sich auf! Gemeinsam mit Tochter Milana Freifrau von Ruffin, die für die Leitung vom Gut Basthorst verantwortlich ist, wird sie den ukrainischen Familien auf dem Anwesen eine Unterkunft bieten. In dieser Woche sollen bereits zwei Mütter mit fünf Kindern in Basthorst ankommen. In einem Statement auf der Social-Media-Plattform der Prominenten wurde verkündet: „Ihre Tochter Milana, die Gut Basthorst leitet und Vicky, haben beschlossen, Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine auf Gut Basthorst aufzunehmen. In dieser Woche kommen 2 Mütter mit 5 Kindern in Basthorst an!“

Vicky Leandros nimmt ukrainische Flüchtlingsfamilien auf

Die dreifache Mutter fügte dem wichtigen Posting auf ihrer Social-Media-Plattform zudem die passenden Hashtags #westandwithukraine, #theworldisukrainian und #stopwar, hinzu. Der Einsatz der Prominenten führte zu zahlreichen positiven Reaktionen ihrer Follower, die die Hilfsbereitschaft des Stars in den höchsten Tönen lobten. So kommentierte eine Userin begeistert: „Das ist einfach schön, sie sind ein guter Mensch, liebe Vicky und Tochter.“ Und auch ein anderer Fan der Musikerin schrieb voller Bewunderung: „Geliebte Vicky! Ihren Einsatz bewundere ich außerordentlich!“