„Nicht am Stock singen“: Vicky Leandros spricht über ihr Karriereende

Nun feierte der Superstar seinen 70. Geburtstag – ein Meilenstein eines aufregend erfolgreichen Lebens. © IMAGO/Frederic Kern

Vicky Leandros liebt das Leben, das weiß jeder. Zu ihrem 70. Geburtstag blickt die Sängerin wehmütig zurück und muss zugeben: “Ich will nicht ewig singen“.

Mykonos – Vicky Leandros – ein Megastar, der noch heute mit seiner Stimme berührt. Als Kind wollte Vicky, die mit bürgerlichen Namen Vassiliky Papathanassiou heißt, es der Welt zeigen. Und das tat sie. Mit nur 20 Jahren gewann Vicky Leandros den „Eurovision Song Contest“ in Edinburgh für Luxemburg mit dem Song „Après toi“. Das war vor 50 Jahren. Nun feierte der Superstar seinen 70. Geburtstag – ein Meilenstein eines aufregend erfolgreichen Lebens. Und doch ist für Vicky eines klar: „Ich will nicht ewig singen“.

Die erfolgreiche Sängerin ist auf der griechischen Insel Korfu geboren und fand den Weg mit sechs Jahren in den deutschen Norden, nach Hamburg. Nur wenige Jahre später – mit süßen 13 Jahren – sang sich Vicky bereits in die deutsche Hitparade. Das musikalische Talent wurde der heute 70-Jährigen in die Wiege gelegt. Ihr Vater feierte unter dem Namen Leo Leandros als Sänger und Produzent Erfolge.

Vicky Leandros blickt wehmütig zurück: „Ich bin dankbar für so ein glückliches Leben“

Leandros steht auch mit 70 Jahren noch immer auf der Bühne und es wird noch eine Vicky-Tournee geben. Gegenüber Bild erklärt die Künstlerin, sie sei dem Lieben Gott dankbar für so ein glückliches Leben und ihr Talent. Dennoch spricht die 70-Jährige offen über ein Karriereende, denn die Musikerin wolle nicht am Stock singen, so die Künstlerin. Man entdecke die Begrenztheit des Lebens, erklärt Vicky im Gespräch mit Bild, sie wolle nicht ewig singen, denn nichts sei für ewig.

So auch die Mega-Karriere des Superstars. Dass ein 70. Geburtstag von Wehmut begleitet wird, ist wohl kein Wunder. Aber die Sängerin ist ja kein Kind von Traurigkeit – Vicky Leandros liebt das Leben. Wann die Künstlerin zum letzten Mal auf der Bühne begeistern wird, ist noch nicht bekannt, aber vermutlich genießt die 70-Jährige nun jeden Auftritt umso mehr und gibt ihrem Erfolgsong „Ich liebe das Leben“ eine immer neue Bedeutung.

