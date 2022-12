Vicky Leandros: Termin für ihr letztes Konzert steht fest

Vicky Leandros möchte sich mit ihrer Tournee „Ich liebe das Leben“ von der Bühne verabschieden. Jetzt stehen die Termine für ihre letzten Konzerte fest, inklusive neuer Zusatzshows.

Nürnberg – Im November verkündete Vicky Leandros (70) zum Bedauern ihrer Fans, dass ihre nächste Tour auch ihre letzte sein wird. Im Interview mit der „Bild“-Zeitung verriet sie damals: „Ich denke, es wird Zeit aufzuhören.“ Jedoch möchte die ESC-Legende es noch einmal richtig krachen lassen, bevor sie sich von der Bühne verabschiedet. Die Sängerin blickt zurück auf eine strahlende Karriere. Insgesamt verkaufte sie nicht nur 55 Millionen Tonträger, sondern gewann auch 1972 mit ihrem Song „Dann kamst du“ den Eurovision Song Contest in Edinburgh.

Auf ein letztes Mal: Mit einer großen Abschieds-Tournee feiert Vicky Leandros das Ende ihrer Karriere. © IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Vickys Abschiedstournee trägt den Namen „Ich liebe das Leben“. Im März 2023 feiert sie den Tour-Auftakt mit gleich zwei ausverkauften Shows in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Musikerin scheint sich schon auf ihre Tour und die Fans zu freuen: „Ich freue mich so sehr darauf, mein Publikum noch einmal auf eine musikalische Zeitreise mitzunehmen, um gemeinsam das Leben und die Musik zu feiern.“ Vielleicht erklärt ihre Vorfreude auch die neuen Zusatzshows, die jetzt bekannt gegeben wurden. Die Sängerin verlängert nämlich ihre Tournee mit ganzen sechs Konzerten. Der finale Abschied findet jetzt in der Meistersingerhalle Nürnberg am 24. März 2024 statt.

Alle Termine für Vicky Leandros Abschiedstournee stehen fest

Den Namen ihrer Tournee wählte sie ganz bedacht aus. „Mein Blick auf die Zukunft ist durch und durch positiv. Deshalb heißt meine Abschiedstournee auch ‚Ich liebe das Leben‘. In dem Titel steckt so viel Schönes, Mutmachendes drin“, erzählte sie im Interview. In den Ruhestand geht die Musikerin nämlich noch lange nicht. Einige Projekte für nach ihrer Abschiedstour stehen bereits fest. Die 70-Jährige möchte ihr Hotel in Athen fertig bauen, eine Biografie schreiben sowie ein zweites Kochbuch veröffentlichen. Langweilig wird es der Musiklegende also bestimmt nicht werden.