Victoria und Estelle von Schweden: Weihnachtstermin im Partnerlook

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Bei einem Termin im Stockholmer Zollamt an Heiligabend bezauberten Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Estelle in kuscheligen Zwillingsmänteln.

Stockholm – Es war ein aufregendes Jahr für die schwedische Königsfamilie. König Carl XVI. Gustaf (77) feierte am 15. September sein 50. Thronjubiläum, am selben Tag wurde Prinz Daniel 50 Jahre alt. Einen Tag vor Weihnachten stand ein weiterer Runder an: Königin Silvia von Schweden beging ihren 80. Geburtstag. Doch Zeit zum Durchatmen benötigen Kronprinzessin Victoria (46) und ihre Lieben offenbar dennoch nicht.

Ist der süß: Bei weihnachtlichem Termin kuscheln Estelle und Oscar mit niedlichem Hund

Am Morgen des 24. Dezembers besuchten Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) das Zollamt im Hafenterminal Värtahamnen in Stockholm. „Ein besonderer Gruß und ein fröhliches Weihnachtsfest an alle, die am Wochenende in Schweden arbeiten“, schrieb der Palast zu den Aufnahmen von Victoria und ihrer Familie mit dem diensthabenden Personal.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Ein Highlight für Prinzessin Estelle und Prinz Oscar war dabei laut Expressen der Flat-Coated Retriever der Zollamtsstation. Die schwedischen Royals durften dem Hund beim Inspizieren eines Fahrzeugs über die Schulter schauen und natürlich auch mit dem knuddeligen Vierbeiner kuscheln. Mindestens genauso kuschelig präsentierten sich allerdings auch Kronprinzessin Victoria und Estelle bei ihrem weihnachtlichen Termin.

Estelle und Victoria von Schweden entzücken an Heiligabend im Partnerlook

Die Outfits von Mutter und Tochter sorgten automatisch für die richtige Weihnachtsstimmung. Prinzessin Estelle und Kronprinzessin Victoria trugen nahezu identische Kunstpelzmäntel in Cremeweiß. In diesem Kuschelmantel hatte Estelle von Schweden bereits wenige Tage zuvor beim „Nussknacker“ alle Blicke auf sich gezogen. Und auch der rot-weiß-gemusterte Tweed-Rock von Patachou dürfte den Royal-Fans von Estelles Star-Auftritt auf der Weihnachtskarte bekannt vorkommen

Kronprinzessin Victoria (links) und Prinzessin Estelle sind ein unschlagbares Duo – auch an Heiligabend. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Lehtikuva/Jussi Nukari/IMAGO/TT

Kronprinzessin Victoria setzte abgesehen vom Mantel auf einen knallroten Komplett-Look, bestehend aus Faltenrock und Blazer. Die Fans wissen den Einsatz zu schätzen. „Schöne Initiative, einen Teil von Weihnachten zu opfern, um an einem solchen Tag Ihre Wertschätzung für diejenigen zu zeigen, die arbeiten“, so ein User bei Instagram. Heiligabend verbrachte die schwedische Königsfamilie dann aber natürlich in privatem Rahmen – in diesem Jahr brachen Victoria und Daniel mit der Weihnachtstradition. Verwendete Quellen: Instagram, expressen.se