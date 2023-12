Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel: Bruch mit der Weihnachtstradition

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Das Weihnachtsfest feiert die schwedische Königsfamilie in diesem Jahr anders. Insbesondere Prinz Daniels Eltern müssen sich auf eine Neuerung einstellen.

Stockholm – Viele Familien stehen jedes Jahr vor dieser Entscheidung – feiern wir Weihnachten bei deinen Eltern oder bei meinen? Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (50) bilden da keine Ausnahme. Bisher verbrachten die beiden das Weihnachtsfest abwechselnd bei König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (79) von Schweden und bei Daniels Eltern Ewa (79) und Olle Westling (78).

Neue Weihnachtspläne: Victoria und Daniel feiern mit ihren Eltern auf Schloss Haga

Im vergangenen Jahr ging es für Victoria, Daniel und die Kinder Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) ins beschauliche Ockelbo, wo die Eltern von Prinz Daniel leben. Doch in diesem Jahr ist es an Ewa und Olle Westling, die rund 220 Kilometer nach Stockholm zurückzulegen. Denn Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel feiern auch nicht beim Königspaar auf Schloss Drottningholm, sondern sollen laut Svensk Damtidning zu sich nach Hause eingeladen haben – ein Novum.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Gefeiert wird Weihnachten demnach auf Schloss Haga, und zwar sowohl mit Kronprinzessin Victorias als auch mit Prinz Daniels Eltern. Ein Weihnachtsfest mit allen Großeltern dürfte vor allem für Estelle und Oscar eine willkommene Abwechslung sein. Die offizielle Bestätigung des Palasts steht zwar noch aus. Kommunikationschefin Margareta Thorgren lässt gegenüber Svensk Damtidning jedoch verlauten„Die königliche Familie feiert Weihnachten privat in Stockholm.“

Schloss Haga Schloss Haga, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts für den schwedischen König Gustav IV. Adolf (58, † 1837) gebaut wurde, ist seit der Hochzeit 2010 das Zuhause von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. Bis zum Tod Gustav Adolfs (38, † 1947) lebte die schwedische Königsfamilie auf Schloss Haga, der heutige König Carl XVI. Gustaf und seine vier älteren Schwestern Prinzessin Margaretha (89), Prinzessin Birgitta (86), Prinzessin Désirée (85) und Prinzessin Christina (80) wurden dort geboren.

Silvia und Carl Gustaf feiern Weihnachten bei Kronprinzessin Victoria – was ist mit Carl Philip und Madeleine?

Bevor auf Schloss Haga an Heiligabend die Geschenke ausgepackt werden, gibt es im schwedischen Königshaus allerdings noch ein weiteres Highlight zu feiern. Am 23. Dezember wird Königin Silvia 80 Jahre alt. Zwar sollen sich die Feierlichkeiten im privaten Rahmen abspielen, erwartet werden aber natürlich ihre Kinder Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Madeleine (41) mit ihren Familien. Für Königin Silvia kehrt Madeleine nach Schweden zurück, obwohl sie momentan noch mit Ehemann Chris O‘Neill (49) und den Kindern Prinzessin Leonore (9), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (5) in den USA lebt.

In diesem Jahr möchten Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel (Mitte) Weihnachten gemeinsam mit König Carl Gustaf und Königin Silvia (links) und Ewa und Olle Westling (rechts) verbringen. (Fotomontage) © IMAGO/TT/i Images

Doch was machen Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia (39) an Weihnachten? 2022 verriet Königin Silvia bei der „Ein Herz für Kinder“-Spendengala gegenüber Bild: „Kronprinzessin Victoria und Prinz Carl Philip feiern dieses Jahr mit den Schwiegereltern. Wir hätten sie auch gern bei uns, aber man muss gerecht sein.“

Demnach wären Carl Philip, Sofia und die Kinder Prinz Alexander (7), Prinz Gabriel (6) und Prinz Julian (2) in diesem Jahr zu Gast beim Königspaar. Ob Victoria ihre Geschwister und deren Familien ebenfalls zu sich nach Hause eingeladen hat, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Bei der Verleihung der Nobelpreise lief Prinzessin Sofia Victoria von Schweden zuletzt in Rot den Rang ab. Verwendete Quellen: bild.de, svenskdam.se