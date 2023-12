Victoria von Schweden tritt beim Nobelpreis fast ins Fashion-Fettnäpfchen

Kronprinzessin Victoria trug ihren edlen One-Shoulder-Dress nicht zum ersten Mal. Doch bei der diesjährigen Nobelpreisverleihung bereitete er ihr Probleme.

Stockholm – Am 10. Dezember werden traditionell in Stockholm in Anwesenheit der schwedischen Königsfamilie die Nobelpreise verliehen. In diesem Jahr wohnten der Zeremonie im Stockholmer Konzerthaus König Carl XVI. Gustaf (77) von Schweden, Königin Silvia (79), Kronprinzessin Victoria (46), Prinz Daniel (50), Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Sofia (39) bei.

Im One-Shoulder-Dress bricht Kronprinzessin Victoria beinahe die royale Etikette

Für die Verleihung der Nobelpreise und das anschließende Nobelbankett im Rathaus werfen sich die schwedischen Royals Jahr für Jahr in Schale, zu diesem feierlichen Anlass werden neben edlen Roben auch wertvolle Diademe zur Schau gestellt. Prinzessin Sofia glänzte in einem schwarzen Kleid der finnischen Marke Andiata, dazu trug sie ihr Hochzeitsdiadem und jede Menge glitzernden Swarovski-Schmuck.

Kronprinzessin Victoria hatte sich für einen One-Shoulder-Dress der schwedischen Modedesignerin Camilla Thulin (62) in Violett entschieden, den sie bereits im Oktober 2022 zu einem Staatsbankett mit Königin Máxima (52) und König Willem-Alexander der Niederlande (56) getragen hatte. Doch die auffällige Stoffrose auf Victorias rechter Schulter konnte nicht davon ablenken, dass Schwedens Thronfolgerin fast ein royales Missgeschick passierte.

Wer war Magdalena Ribbing? Magdalena Ribbing (77, †2017) war eine schwedische Journalistin, Autorin und Etikette-Expertin. 2014 erschien Kronprinzessin Victoria in einem schulterfreien roten Seidenkleid zur Verleihung der Nobelpreise, von Ribbing wurde sie in einer Live-Übertragung des TV-Senders SVT dafür kritisiert, dass sie ihre Schärpe auf der nackten Haut trug..

„Die Zeiten ändern sich“: Kronprinzessin Victoria spielt mit der alten Etikette

Schwierigkeiten bereitete Kronprinzessin Victoria die Schärpe, die sie zum violetten Kleid trug. „Magdalena Ribbing hat einmal gesagt, dass Ordensbänder nicht auf nackter Haut getragen werden sollten, und so ist es auch“, erklärt Royal-Experte Mats Danielsson gegenüber Svensk Damtidning. Aufnahmen der Nobelpreisverleihung zeigen laut der schwedischen Zeitung, dass Victorias Schärpe am Rücken zu verrutschen droht, was Schwedens Kronprinzessin gerade noch verhindern kann.

Einen Verstoß gegen die Etikette verhinderte Kronprinzessin Victoria in diesem Jahr gerade so – 2014 (rechts) nahm sie den Regelbruch in Kauf.

Inzwischen sei die Regel jedoch ein wenig angestaubt, gesteht Mats Danielsson, denn sowohl Victoria von Schweden als auch Prinzessin Sofia hätten diese Etikette bereits gebrochen. „Die Zeiten ändern sich. Aber wenn man es mit der alten Etikette wirklich genau nimmt, dann sollte die Schärpe nicht auf nackter Haut getragen werden“, so der Royal-Experte. Vor sämtlichen Fettnäpfchen sicher war beim Nobelpreis in diesem Jahr Prinzessin Madeleine (41), auch wenn ihre Absage der schwedischen Königsfamilie nicht gefallen dürfte. Verwendete Quellen: aftonbladet.se, svenskdam.se