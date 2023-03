Vor Fotoshooting isst sie gar nichts mehr: Victoria Swarovski verrät Hardcore-Diät-Programm

Von nichts kommt nichts: Victoria Swarovski tut viel, um ihren Körper knackig und fit zu halten. Neben Sport zählt auch radikales Fasten dazu.

Victoria Swarovski (29) wird von vielen Frauen um ihre tolle Figur beneidet. Auf Instagram teilt die „Let’s Dance“-Moderatorin immer wieder heiße Schnappschüsse, die sie in schicken Abendkleidern oder auch in freizügigen Dessous zeigen. Kürzlich stand die Österreicherin für ein Unterwäsche-Shooting der Marke „Lascana“ vor der Kamera. Das fertige Ergebnis präsentierte sie ihren 526.000 Followern auf Instagram. Darauf strahlt die brünette Schönheit mit anderen Models oder alleine in die Kamera und zeigt stolz ihren fitten Body.

Hinter Victorias schlanker Silhouette steckt jede Menge harte Arbeit. „Jeden Tag Sport, ich ernähre mich gut“, erzählt sie im RTL-Interview über ihre normale Routine. Kurz vor dem Fotoshooting wurde ihr Workout-Regime dann noch einmal intensiver. „Zwei Wochen davor Hardcore-Training“, enthüllt die Kristall-Erbin.

Victoria Swarovski: Erst Spaghetti, dann Fasten

Zwei Tage vor dem Shooting erlaubte sich Victoria dann einen Schlemmertag. „Da esse ich einen dicken, fetten Spaghetti-Teller“, verrät sie. Damit sie beim Shooting eine gute Figur machte, folgte am Tag darauf eine extreme Diät. „Am Tag davor esse ich gar nichts und trinke nur Ingwertee“, so die 29-Jährige.

Wie sagt man schließlich: Wer schön sein will, muss leiden! Aber ist dieses radikale Fasten wirklich notwendig? Schließlich ist so ein Shooting-Tag auch anstrengend und Victoria muss stundenlang auf High Heels posieren. In ihrem Instagram-Beitrag schrieb die Popsängerin außerdem, dass die neue „Lascana“-Kampagne die „Diversität und Vielfalt der weiblichen Welt“ zeigen will. Schade, dass Models wie Victoria trotzdem hungern müssen, um auf Kampagnenpostern abgedruckt zu werden.

Die Fans zeigten sich allerdings begeistert vom verführerischen Anblick der Millionenerbin. So waren zahlreiche positive Kommentare zu lesen wie „Wow, wunderhübsch“, „Der Frühling ist da“ und „Was für eine mega schöne Frau, deine Figur ist der Hammer“.