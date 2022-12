„Wunderschöne Frau“: Victoria Swarovski begeistert Fans mit außergewöhnlichem Kleid

Von: Alica Plate

Victoria Swarovskis Weihnachtsoutfit raubt ihren Fans den Atem © dpa/Getty/POOL | Andreas Renz/Screenshot/Instagram/victoriaswarovksi

Victoria Swarovski begeistert ihre Fans auf Instagram mit einem freizügigen Weihnachtsbild. Dabei steht die Moderatorin mit einem schwarzen Kleid vor einem Weihnachtsbaum und lässt tief blicken. Etliche Fans begeistert.

Hinweis: Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel stammt ursprünglich vom Dezember 2021. Wegen seiner großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Köln - Fans von Victoria Swarovski (28) dürfen sich auf Instagram über heiße Weihnachtsgrüße erfreuen. Die Moderatorin teilte auf der Social-Media-Plattform ein Bild von sich vor dem Weihnachtsbaum. Ihr knappes Outfit raubt dabei ihren Followern den Atem.

In ein schwarzes Kleid mit Cut-Out an der Brust gehüllt steht Victoria Swarovski vor einem geschmückten Weihnachtsbaum und stiehlt dabei der Tanne die Show. An der offenen Seite ihres Outfits blitzt ein silberner Glitzer-BH hervor. Ein knappes Outfit, das zahlreichen Followern zu gefallen scheint. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Victoria Swarovski teilt heißen Weihnachtsschnappschuss

„I wish you all a Merry Christmas 🎁🎄 I hope you had a beautiful Christmas Eve with your loved ones“ (Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnacht. Ich hoffe ihr hattet einen schönen Heiligabend mit euren Liebsten), kommentiert sie die weihnachtliche Bilderreihe. Ein Bild, dass die Meinung der Fans spaltet.

„Da bleibt einem glatt der Mund offen stehen!“ kommentiert ein Fan die Bilder der 28-Jährigen. „Wunderschöne Frau bist du“, steigt ein anderer mit ein. Während ein dritter meint: „Wie kann man nur so wunderschön sein. Wieder ein traumhaft schönes Kleid.“ Doch das Bild trifft im Netz nicht nur auf Begeisterung.

Victoria Swarovskis Kleid spaltet die Meinung der Fans © Screenshot/Instagram/victoriaswarovski

„Komisches Kleid“, so die Meinung eines Fans. „Das Kleid passt überhaupt nicht zu Weihnachten“, schaltet sich ein zweiter ein. Während ein dritter meint: „Frohe Weihnachten Victoria, schade das es nur ein halbes Kleid gab...“ *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA