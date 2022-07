„Wollte es als Überraschung halten“: Victoria Swarovski kauft sich neues Haus in Marbella

Ab in den Süden!

Fernsehmoderatorin Victoria Swarovski hat Lust auf Sonne, Strand und Meer! Die gebürtige Österreicherin hat sich ein neues Haus im spanischen Marbella zugelegt, wie sie jetzt auf Instagram verriet.

Marbella – Wer träumt nicht davon? Ein Haus im warmen Süden, wo die Sonne scheint und der Weg zum Strand nicht weit ist. Victoria Swarovski (28) hat sich diesen Traum jetzt erfüllt. Wie die „Let’s Dance“-Moderatorin auf Social Media bekannt gab, wollte sie ihren Fans eigentlich noch nichts von ihrer aufregenden Investition erzählen. Doch ihre Abwesenheit in den sozialen Netzwerken bereitete offenbar einigen Followern Sorge, weshalb Victoria jetzt ein Update aus Marbella postete.

Wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt, hat sich die gebürtige Österreicherin dazu entschlossen, ihren Wohnsitz ins sonnige Andalusien zu verlegen. Zusammen mit ihren zwei Hunden hält sich Victoria derzeit auch dort auf, um die Renovierungsarbeiten an ihrem Eigenheim zu organisieren. Denn statt einer Neubau-Villa hat sich die Schmuck-Erbin ein in die Jahre gekommenes Anwesen zugelegt, an dem vor dem Einzug noch so einiges getan werden muss.

Victoria Swarovski befindet sich derzeit für die Renovierungsarbeiten im spanischen Marbella

Offenbar erhielt Victoria Swarovski zahlreiche Nachfragen von Fans, nachdem sie über längere Zeit nur wenig aktiv in den sozialen Netzwerken gewesen war. „Viele schreiben mir jetzt schon: Sag mal, was machst du eigentlich in Marbella? Du bist kaum mehr auf deinen Storys und so weiter und so fort“, erzählt sie zunächst in ihrem Instagram-Clip. Dann lüftet die Popsängerin das Geheimnis: „Ich wollte es eigentlich als Überraschung halten, aber ich habe mir ein tolles neues Zuhause hier gekauft. Und das richte ich gerade her.“

Bevor Victoria und ihre zwei Hunde jedoch einziehen können, wird noch fleißig gewerkelt. „Es ist ein altes Haus und ich habe gerade alle Handwerker im Haus. Ich glaube jeder, der schon einmal etwas umgebaut hat oder sich etwas gekauft hat, weiß, wovon ich spreche. Das ist einfach eine unfassbar krasse Arbeit“, berichtet sie weiter. Ob Victoria Swarovski ihren Wohnsitz dauerhaft nach Spanien verlegen will, hat sie in ihrem Social-Media-Update allerdings noch nicht verraten.