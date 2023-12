Süßes Video: Königin Silvia schmückt mit allen Enkeln den Baum

Von: Susanne Kröber

Kurz vor ihrem Geburtstag konnte Schwedens Königin Silvia all ihre Enkel um sich scharen. Gemeinsam nahmen sie im Stockholmer Schloss den Weihnachtsbaum in Empfang.

Stockholm – Im schwedischen Königshaus laufen nicht nur die Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren, sondern auch die Planungen für den 80. Geburtstag von Königin Silvia von Schweden. Am 23. Dezember feiert die Ehefrau von König Carl XVI. Gustaf (77) ihren runden Geburtstag, zu diesem Anlass versammelt sich die königliche Familie in Stockholm. Keine Selbstverständlichkeit!

Königin Silvia wird 80 Jahre alt: Prinzessin Madeleine ist in Stockholm eingetroffen

Relativ kurz gestaltet sich die Anreise für Prinz Carl Philip (44), Prinzessin Sofia (39) und ihre drei Söhne Prinz Alexander (7), Prinz Gabriel (6) und Prinz Julian (2), die in der Villa Solbacken in Stockholm wohnen. Auch Kronprinzessin Victoria (46), Prinz Daniel, Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) haben von Schloss Haga in Solna nur eine knapp 30-minütige Anfahrt. Anders sieht es da bei Königin Silvias jüngster Tochter aus.

Prinzessin Madeleine (41) lebt nach dem verschobenen Umzug nach Schweden nach wie vor mit Ehemann Chris O‘Neill (49) und den Kindern Prinzessin Leonore (9), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (5) in Florida. Doch für den 80. Geburtstag von Mama Silvia ließen es sich Madeleine und Chris nicht nehmen, mit ihrer Familie aus den USA einzufliegen – und Weihnachten können sie so direkt auch in Schweden feiern. Wie nah sich die Kinder von Madeleine, Carl Philip und Victoria stehen, zeigt nun ein zuckersüßes neues Video.

Stolze Oma: Königin Silvia genießt mit ihren Enkeln die Vorweihnachtszeit

Traditionell bringen Studentinnen und Studenten des Jagdmeister-Studienprogramms der Schwedischen Landwirtschaftsuniversität (SLU) die Weihnachtsbäume ins Stockholmer Schloss. In diesem Jahr wurden sie dort nicht nur von Königin Silvia begrüßt, sondern von einer ganzen Schar fleißiger Helferlein. Alle acht Enkel halfen ihrer Großmutter beim Schmücken. Prinzessin Sofia, die Kronprinzessin Victoria zuletzt in Rot den Rang ablief, kleidete ihre Söhne zu diesem Anlass in identische Strickjacken.

Der 80. Geburtstag und Weihnachten können kommen: Königin Silvia hat all ihre Lieben um sich geschart, darunter auch ihre in den USA lebenden Enkel Leonore, Adrienne und Nicolas. (Fotomontage) © IMAGO/TT/Clément Morin/The Royal Court of Sweden

Und auch Prinzessin Leonore und Prinzessin Adrienne erschienen fast im Zwillingslook. Die groß gewachsene Estelle übernahm es, die Tannenbaumspitzen zu dekorieren, während sich Leonore liebevoll um den kleinen Julian kümmerte. Die Cousins und Cousinen verstehen sich untereinander blendend, wie der herzerwärmende Clip zeigt. Da steht einer gemeinsamen Geburtstagsfeier für Königin Silvia nichts mehr im Wege – und auch für Weihnachten haben Victoria und Daniel schon ganz besondere Pläne.