Weihnachtliches Video: Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary trotzen den Affären-Gerüchten

Von: Susanne Kröber

Im Video für ihren Social-Media-Adventskalender präsentiert sich die dänische Königsfamilie (von links: Kronprinzessin Mary, Kronprinz Frederik, Prinz Vincent, Prinzessin Isabella, Prinz Christian und Prinzessin Josephine) als Einheit. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/PPE

Gemeinsam mit ihren vier Kindern zeigen sich Mary und Frederik in einem Instagram-Clip beim Weihnachtsbaumschmücken. Doch nicht alle Royal-Fans nehmen dem Paar die Idylle ab.

Kopenhagen – Sie haben sich alle versammelt, um den beeindruckenden Tannenbaum im Rittersaal von Schloss Amalienborg zu schmücken. Kronprinz Frederik von Dänemark (55), Kronprinzessin Mary (51) und ihre vier Kinder Prinz Christian (18), Prinzessin Isabella (16) und die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (12) befestigen fleißig rote Kerzen und glitzernde Dekorationen am Weihnachtsbaum, alles festgehalten für ein Video des Instagram-Adventskalenders der dänischen Königsfamilie.

Familienidyll nach Fremdgeh-Gerüchten: Mary und Frederik schmücken den Weihnachtsbaum

„Weihnachten hinter den Schlossfenstern“ nennt sich der royale Adventskalender, zu sehen war auch bereits, wie Prinz Vincent in der Küche beim Backen hilft oder wie Königin Margrethe II. (83) die erste Kerze auf dem Adventskranz des Königshauses entzündet. Schöne Bilder voller Harmonie, die zeigen, wie die dänischen Royals die Vorweihnachtszeit verbringen. Doch so mancher Fan zweifelt bei Social Media an der Glaubwürdigkeit des aktuellen Clips.

Seit die spanische Zeitschrift Lecturas Ende Oktober Bilder von Prinz Frederik mit der mexikanischen Prominenten Genoveva Casanova (47) bei gemeinsamen Unternehmungen in Madrid veröffentlicht hat, reißen Gerüchte um eine Ehekrise bei Frederik und seiner Ehefrau Mary nicht ab, kürzlich wurde Kronprinz Frederik von einer Reporterin sogar mit den Fremdgeh-Gerüchten konfrontiert. Jeder Auftritt von Mary und Frederik – ob gemeinsam oder getrennt – wird aktuell genauestens unter die Lupe genommen. So natürlich auch der Instagram-Adventskalender.

„Lächerliches Schauspiel“: Instagram-Video von Frederik und Mary spaltet die Fans

Viel Zuspruch gibt es bei Instagram für Kronprinzessin Mary, die sich beim Baumschmücken mit schicker Brille zeigt. „Arme Mary, sie hat nicht verdient, was der Prinz ihr angetan hat, was für eine Enttäuschung“, kommentiert eine Nutzerin. „Keiner glaubt dieses lächerliche Schauspiel. Arme Mary und arme Kinder“, lautet ein weiterer Kommentar, während sich manche User fragen, ob die Wahl des Weihnachtssongs, der im Hintergrund zu hören ist, wohl ironisch sei.

Zu hören ist „Santa Claus Is Coming To Town“, im Text heißt es unter anderem „He knows if you‘ve been bad or good, so be good for goodness sake“ (dt.: „Er weiß, ob du böse oder brav warst, sei also um Himmels willen brav“). Auffällig ist: Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary sind im Video nicht wirklich zusammen zu sehen. Der Thronfolger klettert mit seinem ältesten Sohn Christian auf die Leiter, um Christbaumkugeln anzubringen, Mary dekoriert oder tätschelt einen der Border Collies. Ob die Idylle nun trügt oder nicht, der Weihnachtseinladung von Königin Margrethe wird die Familie in jedem Fall folgen. Verwendete Quellen: seoghoer.dk, lecturas.com, Instagram