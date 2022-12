„Viel schöner mit weniger Schminke“: Barbara Schöneberger begeistert Fans mit natürlichem Winter-Look

Von: Lukas Einkammerer

Barbara Schöneberger tritt im TV stets top gestylt auf. Privat setzt sie jedoch auf Natürlichkeit und zeigt sich gerne mal ungeschminkt. Ihr Winter-Look erntet ihr viele Komplimente.

München – Egal ob als Moderatorin von „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ an der Seite von Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk (72) oder Podcasterin in ihrem eigenen Radiosender – langweilig dürfte Barbara Schöneberger (48) so schnell bestimmt nicht werden. Die gebürtige Münchnerin werkelt stets an den verschiedensten Projekten und nimmt ihre Fans, wenn sie nicht gerade im TV-Studio oder hinter dem Mikrofon steht, mit in ihren bunten Alltag.

Ungeschminkt und im Wintermantel: Barbara Schöneberger teilt Video von der Raststätte

Auf ihrem Instagram-Account teilt Barbara Schöneberger mit ihren rund 736.000 Followern Einblicke in das glamouröse Promileben und hinter die Kulissen ihres Podcasts – und scheut sich nicht, auch mal ganz natürlich vor die Kamera zu treten. Von top gestylt bis ganz leger in der Fernsehgarderobe präsentiert sich der chamäleonartige TV-Star ihren Fans mit jedem Schnappschuss ganz anders.

In einem kurzen Videoclip zeigt sich das blonde Multitalent nun im gemütlichen schwarzen Wintermantel und mit Kaffeebecher in der Hand auf dem Weg, sich an der Rastplatzkasse eine Ausgabe ihres „Barbara Magazins“ zu schnappen. „Was ich tue, wenn ich an der Raststätte bin“, betitelt sie die ulkige Sequenz. Darin lässt sie sich mit hochgebundenen Haaren und ganz ungeschminkt ablichten und schiebt frech die drei Zeitschriften, deren Cover sie im eleganten weißen Kleid ziert, im Regal nach vorne und lässt die Konkurrenz dahinter verschwinden.

Der allererste Promi-Post bei Instagram Seitdem die Bilderplattform am 6. Oktober 2010 in den App-Stores erschienen ist, hat sich Instagram zu einem echten Phänomen entwickelt. Mehr als zwei Billiarden aktive Nutzer kann das Paradies für Fotografie, Mode und kulinarischen Zauber heute verzeichnen – darunter auch die meisten Stars. Der erste Promi, der einen Beitrag auf der Social-Media-Anwendung mit dem lila-gelben Logo veröffentlichte, war der US-amerikanische Rapper Snoop Dogg. Unter einem Foto im Anzug schrieb er am 11. Januar 2011 „Bossin up wit dat Blast“ – und ging damit in die Geschichte ein.

„Wunderbar natürlich“: Fans feiern ungeschminkte Barbara Schöneberger

Die Promi-Kollegen freuen sich über den schelmischen Clip von Barbara Schöneberger und Kelly Family-Star Angelo Kelly (41) stimmt ihr lachend zu: „Ich mache das Gleiche mit meinen CDs.“ Auch ihre Fans reagieren auf den Clip mit großer Begeisterung – und loben vor allem das stylische Winterensemble und souveräne Auftreten der „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin. „Du bist einfach wunderbar natürlich, lustig, hast unglaublich viele Facetten“, schwärmt eine Instagram-Nutzerin, „Viel schöner, mit weniger Schminke“, schließt sich ihr eine andere an.

Dass sie ihr hauseigenes Magazin im Zeitschriftenstand ausbreitet, können die Fans von Barbara Schöneberger gut nachvollziehen. Schließlich soll die harte Arbeit, die seit 72 Ausgaben in das Blatt fließt, ja auch entsprechend belohnt werden. Im „Kölner Treff“ erinnerte sich Barbara Schöneberger indessen an ein fragwürdiges Kompliment, das sie einst im Supermarkt bekam. Verwendete Quellen: Instagram/barbara.schoeneberger, hollywoodunlocked.com