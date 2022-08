„Viel Stress privat“: Cathy Hummels leidet immer wieder unter Bauchschmerzen

Teilen

Cathy Hummels klagt über wiederkehrende Bauchschmerzen © Instagram/cathyhummels

In ihrer Instagram-Story zeigt sich It-Girl Cathy Hummels deutlich angeschlagen. Grund dafür sind wiederkehrende Bauchschmerzen.

Cathy Hummels (34) schüttet ihren Instagram-Followern ihr Herz aus! Die Influencerin macht derzeit eine schwere Zeit durch. In den Medien wird immer wieder über ihre Trennung von Mats Hummels (34) spekuliert, der bereits beim Turteln mit anderen Frauen gesichtet wurde. Das alles scheint der Influencerin ziemlich auf den Magen zu schlagen. In ihrer Instagramstory verrät Cathy, dass sie derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und sich sogar medizinisch untersuchen ließ.

„Ab zum MRT… Drückt die Daumen, dass alles gut ist!“, schrieb sie zu einem kurzen Video. Nach dem Arzttermin meldete sich die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin mit einem Update bei ihren Fans. Demnach sei die Untersuchung gut gelaufen. „Es ist alles super. Ich bin auf jeden Fall gesund“, beruhigte sie die besorgten Follower. „Ich habe auch meine gesamten Hormone checken lassen und mein gesamtes Blut auf den Kopf stellen lassen, weil ich einfach wirklich oft mit dem Bauch Probleme habe und Bauchschmerzen habe.“

Cathy Hummels: Sie spricht von Trennung

Laut Cathy ist die Ursache ihrer Symptome wohl psychischer Natur. „Wahrscheinlich ist es dann doch ein bisschen viel Stress privat“, gestand sie. Damit deutete die Münchnerin erneut auf subtile Weise an, dass es privat derzeit alles anderes als rund bei ihr läuft. „Ich bin einfach ein Mensch, ich ‚verdaue‘ alles. Also auch Trennungen und solche Dinge, ich verdaue das einfach“, erklärte sie. „Da habe ich jetzt richtig gemerkt, wie ich da was ändern muss. Und ich bin richtig stolz auf mich, weil ich auf einem guten Weg bin.“

Sophia Thiel: Diese Fotos zeigen ihre atemberaubende Verwandlung Fotostrecke ansehen

Obwohl Cathy nicht konkret den Namen ihres Ehemanns in den Mund nimmt, ist ziemlich sicher davon auszugehen, dass mit erwähnter Trennung ihre Ehe gemeint ist. „Das muss ich jetzt hier in die Kamera sagen: Ich hasse Veränderungen! Aber sie ist da und ich schaffe das“, gab sich die brünette Schönheit kämpferisch. Auch ihre Ernährung will sie anpassen, um wieder „mehr Substanz“ zu gewinnen. „Ihr wisst, was ich meine. Einfach mehr Fundament, damit ich noch stabiler bin“, fügte Cathy Hummels hinzu.