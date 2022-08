„Viel zu schnell“: Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Oksana Kolenitchenko wird eingeschult

Teilen

Oksana Kolenitchenkos Tochter Arielle wird eingeschult © Instagram/oksana_kolenitchenko

Für die kleine Tochter von Oksana Kolenitchenko ist der erste Schultag angebrochen. Auf Instagram zeigt sich die USA-Auswanderin sehr emotional.

Las Vegas - 2019 konnten die „Goodbye Deutschland“-Zuschauer mitverfolgen, wie Oksana Kolenitchenko (34) und ihr Ehemann Daniel mit ihren zwei Kindern in die USA auswanderten. In Hollywood eröffneten die beiden TV-Stars einen exklusiven Nachtclub namens „The Next Door Lounge“, der sich schnell zum Hit entwickelte. Nun stand dem Paar ein weiterer Meilenstein bevor: Töchterchen Arielle (6) wurde eingeschult.

Auf Instagram teilte die stolze Mutter Eindrücke von dem besonderen Tag, der sehr „emotional“ für sie gewesen sei. Denn an ihrem ersten Schultag feierte Arielle auch noch ihren sechsten Geburtstag. Ziemlich viele Sachen auf einmal also, die Oksana verarbeiten musste. „Das geht mir einfach viel zu schnell“, gestand sie in dem Post ganz ehrlich. Der Löwenmama fällt es offenbar schwer, loszulassen.

Zugleich kündigte Oksana an, immer für ihre kleine Prinzessin da zu sein. „Aber ich werde alles dafür tun, dass dir Flügel wachsen, meine geliebte Arielle, dass du dich in der großen Welt zurechtfindest, und ich werde dir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, für dich da sein und dir beistehen – wo immer du mich brauchen wirst“, versprach sie. Abschließend machte die Auswanderin noch einmal deutlich: „Das Abenteuer Leben startet genau jetzt - und ich könnte stolzer nicht sein.“

Oksana Kolenitchenko: So reagieren die Fans auf ihren Einschulungs-Post

Oksanas Follower zeigten sich begeistert von dem emotionalen Beitrag und hinterließen fleißig Glückwunschnachrichten. „Was für eine aufregende Zeit für die kleine Maus“, schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: „Ein toller Tag, der eurer Tochter sicher noch eine Weile in Erinnerung bleiben wird.“ Ein weiterer ging auf Oksanas Worte ein und riet ihr, „jeden Moment zu genießen“, da die Zeit „wie im Flug vergeht“. Eine Weisheit, die alle Eltern sicher bestätigen können.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Auch Schauspielerin Tanja Szewczenko (45) meldete sich unter dem Post zu Wort und gratulierte Oksanas Nachwuchs. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Arielle, und viel Spaß in der Schule“, schrieb der frühere „Alles was zählt“-Star.