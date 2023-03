„Vielleicht Ende des Jahres“: Pietro und Laura wollen noch ein Baby

Teilen

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi planen bereits ihr nächstes Baby. Erst Anfang des Jahres kam Sohn Leandro auf die Welt und nun äußern sie sich bereits über ihre Zukunftspläne.

Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) haben Anfang des Jahres ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Der 30-Jährige hat bereits einen Sohn namens Alessio (7) mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30). Und auch sein zweites Kind ist ein Sohn. Das Paar teilt gerne ihren Alltag auf Instagram. So beantwortete der Sänger nun verschiedene Fragen der Fans in seiner Instagram Story. Unter anderem erkundigte sich jemand nach zukünftigen Kinder-Plänen.

In einer Frage-Antwort Runde in Pietro Lombardis Instagram Story fragte ein Fan neugierig nach: „Wann wollt ihr circa euer 3. Kind haben?“ und die Antwort ist überraschend. Der 30-Jährige schrieb: „Vielleicht gegen Ende des Jahres, also dass Laura ungefähr schwanger wird.“ Der Sänger hat das anscheinend bereits mit Freundin Laura Maria Rypa besprochen, denn er fügt hinzu: „Wir wollen beide ein gemeinsames Kind.“ Diese Aussage verwirrt einige Fans und jemand hakt nach: „Ist Leandro nicht euer gemeinsames Kind?“ Doch Pietro Lombardi stellt sofort klar: „Also noch eins … Direkt Panik.“

Sie planen bereits ihr nächstes Kind

Die Fans lieben die Updates über das Familienleben der 26-Jährigen und des DSDS-Jurors. So postet die Freundin von Pietro Lombardi seit der Geburt ihres Kindes Leandro Schnappschüsse von ihm. Jedoch zeigen die Eltern nie das Gesicht des Kleinen. Insbesondere ein neues Foto von dem Kopf und dem Ohr des Babys kommt sehr gut bei den Fans an: „Einmal an diesem Kopf riechen, och!“ Ein anderer Fan schreibt darunter: „Ihr seid so eine süße Familie und macht das alles ganz klasse“. Die Follower freuen sich bereits auf weitere Neuigkeiten über die Zukunftspläne.