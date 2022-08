Vier Monate vor den Feiertagen: Ross Antony veröffentlicht Weihnachtsbackbuch

Teilen

Ob es nicht noch ein wenig früh für die Vorweihnachtsstimmung ist? Auf jeden Fall nicht für Ross Anthony. Denn Ende August wird sein eigenes Weihnachtsbackbuch in den Regalen stehen- ganze vier Monate vor den Feierlichkeiten. (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/Silas Stein

Ob es nicht noch ein wenig früh für die Vorweihnachtsstimmung ist? Auf jeden Fall nicht für Ross Anthony. Denn Ende August wird sein eigenes Weihnachtsbackbuch in den Regalen stehen, ganze vier Monate vor den Feierlichkeiten.

Siegburg - Jeder kennt es, man denkt noch gar nicht an die Weihnachtszeit und schon findet man Lebkuchen und Spekulatius in den Regalen der Supermärkte. Weihnachtsfan Ross Anthony (48) nimmt sich jetzt aber daran ein Beispiel und bringt sein neues Weihnachtsbackbuch im Hochsommer auf den Markt. „Die ersten Weihnachtssachen kommen Ende August in die Geschäfte und da haben wir gesagt, wir schließen uns an“, erzählt er dem MDR. Kein Wunder, dass der Entertainer die Feierlichkeiten kaum abwarten kann, denn bei ihm werden auch schon die Weihnachtsbäume Anfang November aufgestellt. Am 23. August soll das Buch mit dem Titel „Weihnachtsbacken mit Ross“ für die Fans erhältlich sein.

Bereits in seinem ersten Backbuch war eine große Inspiration und auch, wie er sagt, Grund zum Erfolg, die Rezepte seiner englischen Oma. Auch in der neuen Weihnachtsversion findet man den Einfluss seiner Familienrezepte wieder. Im Interview erzählt der Sänger: „Jetzt kommt ein Weihnachtsbackbuch von mir, wieder mit Rezepten von meiner Oma, von meiner Mutter und sogar von meiner Schwester dieses Mal. Auf den letzten paar Seiten gibt es Cocktails und die sind von mir. [lacht]“ Insgesamt dürfen sich die Fans auf die 50 Lieblingsrezepte von Ross rund ums Weihnachtsfest freuen.

Ross Anthony bringt ein Weihnachtsbackbuch im Hochsommer raus

„Es ist wirklich typisch Englisch wieder“, sagt der Musiker. Wie auch bei seinem letzten Backbuch bringt Ross die englische Küche nach Deutschland. Er verrät: „Die Leute können viel ausprobieren und mal schmecken, was wir über Weihnachten in England essen. Wir haben auch Kekse, wir haben tolle Christmas Puddings und Christmas Cakes.“ Da dürfen sich die Fans auf ein etwas anderes Weihnachtsbackbuch freuen, das für einige Weihnachtsfans wie Ross die Zeit bis zum Fest vielleicht etwas schneller vergehen lässt.