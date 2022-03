Nach Trennung: Melanie Müllers Ex Mike Blümer lebt jetzt von Hartz IV

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Mike Blümer behauptet, er habe wegen seiner Ex Melanie Müller Hartz IV beantragen müssen © dpa | Felix Hörhager & IMAGO / Future Image

Vor vier Monaten gaben Melanie Müller und Mike Blümer das endgültige Aus ihrer Beziehung bekannt. Nun erhebt Mike schwere Anschuldigungen gegen seine Ex. Ihretwegen habe er Hartz IV beantragen müssen.

Oschatz - 14 Jahre lang waren sie zusammen, bis ihre Beziehung vor vier Monaten endgültig auseinander brach. Seitdem liefern sich Melanie Müller (33) und Mike Blümer (55) eine mediale Schlammschlacht, die nun in die nächste Runde geht.

Mike Blümer erhebt schwere Vorwürfe gegen Melanie Müller

Im Interview mit RTL erzählt Mike nun erstmals von der schwierigen finanziellen Lage, in welche ihn die Trennung von der ehemaligen „Bachelor“-Teilnehmerin gebracht habe. Melanie und er hätten ein gemeinsames Konto geführt, so Mike. Doch nach dem Beziehungs-Aus habe sie dieses für ihn gesperrt. „Das heißt, ich bin an keinen einzigen Euro rangekommen, den wir zusammen erarbeitet haben“, so der zweifache Vater.

Zudem würde sich Melanie weigern, ihm Unterhalt zu zahlen. Deshalb habe Mike auch Hartz IV beantragen müssen.

Mike schließt Liebes-Comeback mit Melanie aus

Dass die beiden wieder zueinander finden, scheint sehr unwahrscheinlich. Mike schließt ein Liebes-Comeback mit seiner Ex kategorisch aus. Dafür sei einfach zu viel vorgefallen. „Zuviel Erbärmliches, Rücksichtsloses und Niederträchtiges“, so Mike.

Lesen Sie auch „Ich bin keine Tussi“: „Let‘s Dance“-Star Cheyenne Ochsenknecht packt auf dem Bauernhof mit an Der Liebe wegen ist Cheyenne Ochsenknecht von Berlin in die österreichische Provinz, südwestlich von Graz, gezogen. Dort packt die junge Mutter auf dem Hof, den sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Nino betreibt, auch ordentlich an. Ihrem „Tussi“-Status sagt die „Let‘s Dance“-Teilnehmerin damit den Kampf an. „Ich bin keine Tussi“: „Let‘s Dance“-Star Cheyenne Ochsenknecht packt auf dem Bauernhof mit an China: Boeing 737 mit 132 Menschen an Bord abgestürzt - Wohl alle Insassen ums Leben gekommen Eine Boeing 737 mit 132 Menschen an Bord ist im Südwesten Chinas abgestürzt. Augenzeugen zufolge sei die Maschine „komplett zerstört“ worden. China: Boeing 737 mit 132 Menschen an Bord abgestürzt - Wohl alle Insassen ums Leben gekommen

Melanie selbst hat sich zu diesen Vorwürfen noch nicht geäußert. Mit dem Post eines neuen Familienbildes sorgte sie jedoch für viel Kritik seitens ihrer Fans.

Verwendete Quellen: RTL