Viermal die Woche drei Stunden: Michelle ackert für „Let's Dance" mit Tochter Mia im Fitnessstudio

Tanzen macht nicht nur Spaß, sondern ist auch unglaublich anstrengend. Davon kann nun auch Michelle ein Liedchen singen. Um sich auf „Let‘s Dance“ vorzubereiten, hat sie deswegen im Vorfeld hart trainiert - und das nicht allein: Ihre Tochter Mia hat die Schlagersängerin so richtig gedrillt.

Köln - Am Freitag (18. Februar 2022) war es endlich so weit: Die neue Staffel „Let‘s Dance“ feierte Premiere und Schlagerstar Michelle fegt nun jede Woche über das RTL-Tanzparkett. Um sich auf das intensive Tanztraining vorzubereiten, hat sie in den letzten Wochen viel Zeit im Fitnessstudio verbracht. Viermal in der Woche je drei Stunden zog Michelle ein knallhartes Programm durch. Immer mit dabei? Michelles jüngste Tochter Mia, wie tz.de berichtet.

Knallhartes Training für „Let‘s Dance“: Schlagerstar Michelle trainiert mit Tochter Mia

Mama-Bonus oder Star-Allüren? Fehlanzeige! Die 14-Jährige spornte Michelle zu Höchstleistungen an, wie sie gegenüber BILD verrät: „Mia ist supersportlich und tanzt für ihr Leben gern. Sie ist eine harte Lehrerin und hat mich immer zu neuen Leistungen angespornt. Wir haben auch schon in der Corona-Zeit zusammen Sport gemacht, sind viel zusammen joggen gegangen.“

Die wichtigste Sportübung für das Tanzen? Für Michelle ganz klar das Stretching. „Man muss den Körper dehnen, damit beim Tanzen später keine Muskeln oder Sehnen reißen“, so die Schlagersängerin. Danach seien Bauch, Rumpf und Schenkel dran. „Um Kraft aufzubauen, trainiere ich dann mit Hanteln und Gummibändern und mache Sit-ups“, verrät sie.

Schlagerstar Michelle hat Blut geleckt: Auch nach „Let‘s Dance“ will sie weiter trainieren

Ihre Freude am Sport hat übrigens nichts mit ihrem Alter zu tun. „Ich bin auch mit 50 noch sehr zufrieden mit meinem Körper. Allerdings reicht es in dem Alter nicht mehr aus, sich nur gesund zu ernähren, um seinen Körper in Form zu halten“, so Michelle. „Ich habe immerhin vier Kinder ausgetragen, und das sieht man mir nicht wirklich an. Ich habe weder Orangenhaut noch Schwangerschaftsstreifen, allerdings auch keinen Sixpack“, stellt die Schlagersängerin selbstkritisch fest.

Auch nach „Let‘s Dance“ möchte sie weiter trainieren. „Damit hätte ich schon viel früher anfangen sollen“, meint sie schließlich. Doch noch hat die Tanzshow noch gar nicht richtig angefangen. Michelle darf in den kommenden Folgen nun erstmal um den Pokal kämpfen. Und das tut sie mit einem alten Bekannten. Die Schlagersängerin tanzt nämlich mit Christian Polanc. Die Freude war groß - immerhin standen die beiden für eine intime Szene bereits gemeinsam vor der Kamera.