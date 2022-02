„#Vitaminsun“: Annemarie Carpendale nutzt die warmen Temperaturen für ein sommerliches Outfit

Moderatorin Annemarie Carpendale steht für ProSieben vor der Kamera und überzeugt ihre Fans dabei auch mit ihren Looks © ProSieben/Walter Wehner

München - Acht Grad und Sonnenschein in ihrer Heimatstadt München bedeuten für Annemarie Carpendale: Raus aus den Winterpullovern und rein in ein sommerliches Outfit. Die Moderatorin freut sich über die warmen Temperaturen und nutzt das Wetter um auch bei den Fernseh-Dreharbeiten ein paar Sonnenstrahlen auf ihre Haut zu lassen. Sie trägt eine weitgeschnittene Jeans und ein weißes bauchfreies Top. Dazu Sandalen mit Absatz. Die Moderatorin zeigt mit einem Lächeln: Ein bisschen #vitaminsun sorgt scheinbar für einen tollen Gute Laune-Boost!

Das finden auch ihre Follower und Followerinnen: „Was für ein schönes Outfit Liebes. Der Frühling kann kommen!“ schreibt ein Fan in den Kommentaren. „Richtig so. Sonne muss ausgenutzt werden!“ findet eine weitere Abonnentin und fügt einige Smileys mit klatschenden Händen und Herz-Augen an. Es scheint als hätte auch die Community der Moderatorin die Lust auf den Frühling gepackt - Und ihr Outfit-Post damit voll ins Schwarze getroffen.