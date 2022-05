„1 Tag feiern, 6 Tage Kater“: Daniela Katzenberger nach Geburtstagsfeier von Mama Iris Klein völlig fertig

Von: Stella Rüggeberg

Daniela Katzenberger kämpft mit Kater nach Geburtstagsparty von Mama Iris Klein © instagram.com/danielakatzenberger

Nicht nur Iris Klein hat es zu ihrem Geburtstag so richtig krachen lassen. Auch Tochter Daniela Katzenberger hat Gas gegeben. Mit den Folgen hat sie allerdings am nächsten Tag sehr zu kämpfen.

Mallorca - So eine Geburtstagsparty hat‘s in sich. Vor allem, wenn es der 55. Geburtstag der eigenen Mutter ist. Das bekommt nun auch Daniela Katzenberger zu spüren, die nach der Feier mit einem üblen Kater zu kämpfen hat.

Iris Klein feiert ihren 55. Geburtstag und tanzt auf dem Tisch

Am 26. Mai ist Iris Klein 55 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass veranstaltete sie eine große Party samt Grill, privater Violinistin und einer Karaokemaschine. Iris Klein tanzte zum Ende des Abends sogar auf dem Tisch und ließ für eine Millisekunde unter ihren Rock blicken.

Doch so ein Abend geht nicht spurlos an einem vorbei. Das muss auch die Tochter der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin nun in Erfahrung bringen. In ihrer Instagramstory teilt sie ihre Gefühle am Morgen nach der Party.

Daniela Katzenberger hat mit üblem Kater nach Geburtstagsfeier zu kämpfen

„1 Tag feiern, 6 Tage Kater“, schreibt sie unter ein Bild, auf dem die hübsche Blondine mit Dutt und Doppelkinn auf dem Sofa liegt. Auch das Frühstück bekommt ihr erst ab 14 Uhr gut. Eine trockene Scheibe Brot mit Spiegeleiern soll sie wieder fit machen.

Vor wenigen Tagen enthüllte die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin, sie würde sich für den Playboy ausziehen wollen. Dies würde Daniela Katzenberger aber erst tun, wenn sie 40 Jahre alt ist. Verwendete Quellen: instagram.com/danielakatzenberger