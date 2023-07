„Völlig verblödet“: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl rechnet mit Werbe-Influencern ab

Von: Jonas Erbas

Im Netz bewerben Influencer immer wieder vermeintlich praktische Produkte – von denen hält „Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl allerdings gar nichts.

Kärnten – Weder vor noch abseits der Kamera schreckt Hans Sigl (53) davor zurück, seine Meinung mit deutlichen Worten zu vertreten. Über eine Personengruppe scheint sich der „Bergdoktor“-Star derzeit besonders zu ärgern: Influencer.

Die Arbeiten an der 17. „Der Bergdoktor“-Staffel laufen schon seit einem Weilchen auf Hochtouren, doch hier und da bleibt Hans Sigl noch Zeit, auch andere Termine wahrzunehmen. Am Donnerstag (6. Juli) ging es für den österreichischen Schauspieler zu einem Radiosender nach Kärnten. Dort wirkte der 53-Jährige tiefenentspannt – obwohl er sich nur kurz davor offenbar mächtig geärgert hatte.

Noch wenige Stunden zuvor hatte Hans Sigl in seiner Instagram-Story ein Video gepostet, in welchem ein Influencer ein kurioses Produkt bewirbt: eine Sonnenliege, die im Kopfbereich eine Aussparung besitzt, dank welcher man im Liegen gemütlich sein Handy betrachten kann. Ähnliche Produkte mit anderen vermeintlich praktischen Funktionen werden derzeit im Netz teils heftig beworben und verkauft.

Influencer-Produkte – nicht immer die beste Wahl

In ihren Videos versprechen Influencer oftmals das Blaue vom Himmel, doch was können die von ihnen beworbenen Produkte wirklich? Fakt ist: Wer auf der sicheren Seite sein möchte, sollte vor dem Kauf eine kleine Hintergrundrecherche betreiben. Zu manchen Produkten gibt es Erfahrungsberichte im Netz – und die fallen teils sehr kritisch aus. Das Problem: Viele Influencer verdienen mit dem Bewerben solcher Produkte ihren Lebensunterhalt. Vermeintliche Tests oder Empfehlungen sind also nicht mehr als eine Werbemasche.