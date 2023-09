Beauty-Geheimnis versagt? Meghan Markle Gesicht nach Prinz Harrys Geburtstag völlig zerknittert

Von: Annemarie Göbbel

Ungewohnt tiefe Falten zeichneten das Gesicht von Meghan Markle am Tag nach Prinz Harrys Geburtstag in Düsseldorf. Zur Abschlussfeier sah alles wieder gewohnt glatt aus. Hat sie ein Beauty-Geheimnis?

Düsseldorf – Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) konnten sich auch nach dem erfolgreichen Abschluss der Invictus Games nicht sofort von der Rheinmetropole trennen. Während die Welt mit Spannung die baldige Rückkehr von Prinz Harry und Meghan Markle in die USA erwartete, legten die Sussexes einen Stopp im TrebeCafé ein, einem Zufluchtsort für Mädchen und jungen Frauen, die auf der Straße leben und sich dort mit dem Nötigsten versorgen können. Meghan sah von Kopf bis Fuß im grauen Pullover im Zopfstrick-Muster und einer grauen Hose mit hoher Taille, beides von Toteme (je 400 Euro), gewohnt elegant aus.

Prinz Harry feierte seinen 39. Geburtstag in Düsseldorf

Eine fulminante Abschlussfeier hatte zuvor die sechste Ausgabe der Invictus Games beendet, zu denen Prinz Harry, der ein Jahrzehnt in der britischen Armee gedient hatte und auch zu zwei Einsätzen in Afghanistan einberufen wurde, die Gründeridee hatte. Die Spiele bieten verletzten und genesenen Soldaten und Veteraninnen eine Plattform, bei einem Wettbewerb im Stil der Paralympics zu glänzen. Das Projekt war dem Herzog so wichtig, dass er seinen 39. Geburtstag im Rahmen der Spiele beging und mit roten Ohren sein Happy-Birthday-Ständchen aus Tausenden von Kehlen aus der Merkur Spiel-Arena entgegennahm.

Seit Meghan Markle ihm an Tag drei zu den Games gefolgt war, hatte sie ihn voller Stolz unterstützt und hatte ansonsten mit ihren stilsichern Outfits für Gesprächsstoff gesorgt. Am Vorabend zu Prinz Harrys Geburtstag hatte das Duo der Düsseldorfer Altstadt einen Besuch abgestattet. In einer typischen Traditionsbrauerei tranken die Zweifacheltern nicht nur Altbier und Wein, sondern ließen sich auch Haxe und Blutwurst schmecken. Wie das Herzogspaar den Abend des eigentlichen Geburtstags beging, wurde indes nicht überliefert.

Die Invictus Games Die Invictus Games wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen, um „Erholung durch Sport, E-Sport und abenteuerliche Herausforderungen“ zu fördern, heißt es auf der Website. Bei den Spielen in Düsseldorf waren 21 Nationen in zehn Sportarten und mehr als 1.500 Freiwillige vertreten. Die Abschlusszeremonie fand am 16. September statt.

Beauty-Geheimnis: Meghans Gesicht wirkt gezeichnet, am Abend ist alles wieder glatt und straff

Sonnenschein am Tag nach Prinz Harrys Geburtstag bringt tiefe Mund- und Augenfalten sowie eine angestrengte Stirnader in Meghan Markles Gesicht ans Tageslicht (Fotomontage). © Avalon.red/Imago & Stephen Lock/Imago

Doch wer genau hinsah, konnte die Spuren einer offenbar langen Nacht am Gesicht der Herzogin am Tag danach ablesen. Ungewohnt tiefe Furchen gesellten sich zu den normalen Krähenfüßen und Mundfalten der 42-Jährigen, die an Tag sechs der Spiele Medaillen fürs Schwimmen auf der Bühne im Invictus Village überreichte. Trotz dickem Make-up, glänzte Meghans Gesicht zudem fettig, auf der Stirn erhob sich eine geschwollene Ader, ein leichtes Doppelkinn legte den sonst straffen Hals der Ehefrau des Königssohnes in „Wulste“. Am Abend war der Spuk dann wieder vorbei: Meghan strahlte im schulterfreien 1000-Euro-Kleid von cultgaia. Hat die Herzogin womöglich ein Beauty-Geheimnis?

Sicher ist, dass Meghan ihr Aussehen nicht gefallen haben dürfte. Was genau mit ihrem Gesicht passiert ist, lässt sich allerdings ziemlich genau erklären. Der Haut fehlte Feuchtigkeit, was dafür spricht, dass die Herzogin zu wenig oder das falsche getrunken hatte. Ein paar Stunden mehr Schlaf hätten sicher nicht geschadet. Unter- und Oberkiefer waren vom Dauerlächeln völlig verspannt, womöglich hatte Meghan den Booster und das Durchatmen vergessen und das harte Seitenlicht tat sein Übriges, um aus normalen Knitterfältchen tiefe Furchen zu machen. Von ihrer Schwägerin Kate Middleton (41) könnte sich Meghan in Sachen Fotogeheimnisse noch ein Scheibchen abschneiden, wobei der Mal-nicht-perfekt-Look Markle, wenn auch nicht fototauglich, so doch ausgezeichnet zu Gesicht stand. Verwendete Quellen: imago-images.de, Instagram