„Alle geschockt“: Laura Müller meldet sich aus völlig zerstörtem Cape Coral nach Hurrikan Ian

Von: Lisa Klugmayer

Zerstörte Boote, demolierte Straßen und umgeknickte Strommasten: Es sind erschreckende Bilder, die Laura Müller in ihren Instagram-Storys postet. Hurrikan Ian fegt gerade über Florida und hinterlässt immense Schäden. Der Influencerin und Michael Wendler gehe es gut, der Schock sitzt trotzdem tief.

Cape Coral/Florida - Hurrikan Ian fegt gerade über den US-Bundesstaat Florida. Den Schaden und das Leid sind groß. Besonders hart hat es Fort Myers, eine Stadt in der unmittelbaren Nähe von Cape Coral, getroffen. Vor Ort ist auch Deutschlands größtes Skandal-Pärchen: Laura Müller und Schlagerstar Michael Wendler. Auf Instagram teilt die Influencerin nun dramatische Bilder aus dem Katastrophengebiet.

Laura Müller und Michael Wendler im Hurrikan-Gebiet: „Schäden sind gigantisch“

Zerfetzte Palmen, umgeknickte Strommasten und eine ausgerissene Ampel: Nein, das sind keine Bilder aus einem Katastrophenfilm. So sieht es gerade in US-amerikanischen Florida aus. Da Laura Müller und Michael Wendler in Florida wohnen, bekommen sie die Auswirkungen von Hurrikan Ian hautnah mit.

Laura Müller meldet sich aus völlig zerstörtem Cape Coral nach Hurrikan Ian

Eine Tatsache, die viele Fans der 21-jährigen Influencerin beunruhigt. „Ich bekomme unzählige Fragen und wollte nur kurz ein Update geben. Uns geht es gut, aber die Schäden sind gigantisch“, so Laura Müller in ihrer neusten Instagram-Story. „Zerstörte Boote, die Ampeln sind nicht mehr intakt, geschweige denn noch vorhanden“, berichtet sie weiter.

Studie zeigt: Hurrikane mit Frauennamen sind tödlicher Wusstest du: Hurrikane mit einem weiblichen Namen fordern mehr Todesopfer als solche mit einem männlichen Namen. Warum? Eine Studie, die von Forschern in dem Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlicht wurde, vermutet, dass die Menschen weibliche Wirbelstürme als weniger bedrohlich ansehen. Sie seien dadurch weniger bereit, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und zum beispielsweise zu evakuieren. „Bei der Beurteilung der Sturmintensität scheinen die Leute ihre Vorstellungen davon zugrundezulegen, wie sich Männer und Frauen verhalten“, erklärt Sharon Shavitt, eine der beteiligten Wissenschaftlerinnen. „Das führt dazu, dass weibliche Hurrikane, vor allem die mit sehr weiblichen Namen wie Belle oder Cindy, sanfter und weniger heftig eingeschätzt werden.“

Außerdem sind viele Strommasten umgeknickt und das Netz ist zusammengebrochen. Seit mehr als 24 Stunden gibt es weder Wasser noch Strom oder Netz. Supermärkte und Tankstellen seien geschlossen. „Ich drücke jedem hier die Daumen, gut über die Zeit zu kommen“, schreibt Laura Müller. „Dieser Hurrikan war wirklich heftig und ich glaube, wir sind alle ziemlich geschockt“, beendet sie ihre Instagram-Story.

Auch ein paar „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind vor Ort und zeigen ihren Fans die Auswirkungen von Hurrikan Ian auf Social Media. Verwendete Quellen: Instagram/lauramuellerofficial & Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“