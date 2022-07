Vollbart statt glattrasiert: Volksmusikstar Michael Hartl hat nach Schlaganfall neuen Look

Schlagerstar Michael Hartl präsentiert sich nach dem Schlaganfall-Drama im neuen Look: Er trägt jetzt Vollbart. Ehefrau Marianne ist begeistert. (Fotomontage) © IMAGO / Lindenthaler & IMAGO / Sammy Minkoff

Michael Hartl präsentiert sich nach dem Schlaganfall-Drama im neuen Look: Die Volksmusik-Ikone trägt jetzt Vollbart. Ehefrau Marianne ist begeistert.

Die letzten Monate waren alles anderes als einfach für Michael Hartl (73): Der Volksmusikstar erlitt einen Schlaganfall und musste notoperiert werden. Anschließend lag er sieben Tage lang in einem künstlichen Koma. Schritt für Schritt hat sich der Schlagersänger zurück ins Leben gekämpft – auch dank seiner Frau Marianne Hartl (69), die Michael liebevoll zur Seite stand. Dank Reha geht es ihm heute glücklicherweise viel besser. Inzwischen tritt der „Marianne & Michael“-Künstler sogar schon wieder bei öffentlichen Events auf.

Beim 33. „Kaiser Cup“ zugunsten der Franz-Beckenbauer-Stiftung zeigte er sich an der Seite von Ehefrau Marianne und zog mit seinem neuen Look alle Blicke auf sich. Normalerweise sieht man Michael Hartl nur komplett glattrasiert – nun hat er sich einen auffälligen Vollbart wachsen lassen. Im Gespräch mit der Bild-Zeitung verriet Marianne den Hintergrund der Typveränderung. Demnach verzichtete der gebürtige Österreicher zunächst aus praktischen Gründen darauf, sich zu rasieren. „Wir waren zweieinhalb Wochen im Italien-Urlaub, waren mit unserem Boot unterwegs. Michael hat sich nicht rasiert, es war also eigentlich erst einmal nur ein Urlaubsbart“, erzählte sie.

33. Kaiser Cup in Bad Griesbach Treffen der Eagles in Bad Griesbach Joel Beckenbauer zusammen mit Marianne und Michael Hartl, Bad Griesbach Bayern Deutschland Porsche Golfplatz © IMAGO / Sammy Minkoff

Michael Hartl hat auch einen neuen Haarschnitt

Doch der markante Look blieb auch nach dem Urlaub weiter bestehen. Ehefrau Marianne outet sich als großer Fan des Vollbartes: „Mir gefällt‘s!“ Anders sehe es dagegen bei ihrem Mann aus. „Aber Michael nicht so sehr, er hadert jeden Tag“, offenbarte die Münchnerin. Übrigens trägt Michael Hartl nicht nur seinen Bart anders. „Er hat sich jetzt auch die Haare anders schneiden lassen. Ich finde, er wirkt nun kantiger und interessanter“, schwärmte Marianne über die optische Wandlung ihres Partners. Ob der Vollbart also bleibt oder letztendlich doch wieder wegkommt, wird sich zeigen. Eine Sache ist jedenfalls klar: Der neue Look steht Michael Hartl auf jeden Fall!

In symbolischer Hinsicht markiert die Stilveränderung auch ein neues Lebenskapitel für die Schlager-Ikone. Damit kann Michael Hartl das beängstigende Schlaganfall-Drama hoffentlich endgültig hinter sich lassen.