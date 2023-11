Vom Reality- zum Schlagerstar? Kader Loth will zu Florian Silbereisen

Teilen

Reality-Star Kader Loth startet als Sängerin durch. Mit ihrem Song „Diva“ will sie musikalisch überzeugen und träumt sogar von einem Auftritt bei Schlagerstar Florian Silbereisen.

Berlin – Reality-Queen Kader Loth (50) ist seit ihrer Teilnahme bei „Big Brother“ im Jahr 2004 aus den deutschen Boulevardmedien kaum mehr wegzudenken. Prompt folgte ein Show-Auftritt auf den anderen, wie zuletzt in der aktuellen Staffel von „Temptation Island VIP“ zusammen mit ihrem Partner Ismet Atli (52). Jene Kader Loth will nun auch als Schlager-Sängerin durchstarten, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Bereits am heutigen Freitag (10. November) veröffentlicht sie ihren Song „Diva“.

Kader Loth feiert mit „Diva“ ein musikalisches Comeback

Ihr neuer Song ist nicht ihr erster Versuch, auch musikalisch Fuß zu fassen. Bereits vor zehn Jahren wagte sie den Schritt hinters Mikrofon – jedoch ohne größeren Erfolg. Das soll sich mit ihrem „Diva“-Comeback nun allerdings ändern. „Viele halten mich für eine Reality-Diva – dabei bin ich mehr als nur das“, erzählt sie der Boulevardzeitung.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Der Titel ihres Songs ist dabei offenbar entsprechend dem Kader-Image entstanden. Sie wolle nun „endlich mal klarzustellen, wer ich eigentlich bin“. „In dem Song geht es darum, dass viele von mir denken, ich führe ein Leben wie die Prinzessin auf der Erbse. Und dass ich mit dem goldenen Löffel im Mund leben würde“, erklärt die 50-Jährige.

Von Silbereisen bis Minogue: Kader Loth hat große Ziele

Ihr großes Vorbild, so Loth, sei keine Geringere als die australische Pop-Ikone Kylie Minogue (55). „Sie ist eine emanzipierte, starke Frau – wie ich. Ihre musikalische Richtung hat mich inspiriert“, schwärmt die ambitionierte Newcomerin. Doch auch, wenn sie an den Erfolg ihres Idols möglicherweise nicht anknüpfen kann, sieht sie andere Etappen, denen sie sich als Künstlerin stellen will: etwa ein Auftritt bei einer Show von Florian Silbereisen (42).

Reality-Star Kader Loth startet als Sängerin durch. Mit ihrem Song „Diva“ will sie musikalisch überzeugen und träumt sogar von einem Auftritt bei Schlagerstar Florian Silbereisen. (Fotomontage) © IMAGO/Sven Simon & IMAGO/Eventpress

„Ich würde unglaublich gerne bei einer Schlager-Nacht auftreten, die Florian Silbereisen moderiert. Das sind große Gefühle bei tollem Ambiente. Ich könnte sogar live für ihn singen. Das habe ich mittlerweile drauf“, erzählt Loth.

Apropos Schlagerstar: Nadja Abd el Farrag singt jetzt auch! Ihren ersten Auftritt absolvierte sie beim „Schlagermove“ in Hamburg an der Seite von Andreas Ellermann. Doch das reicht der 58-Jährigen nicht aus. Verwendete Quellen: Bild