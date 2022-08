Von „Arielle“ bis „Zauberhaft“: Beatrice Egli begeistert Schlager-Fans im Bikini mit gelber Bluse

Wenn Beatrice Egli nicht auf der Bühne steht, verbringt sie ihre Freizeit gerne in der Natur. © Instagram/beatrice_egli_offiziell

Was für ein zauberhafter Anblick: Schlagerstar Beatrice Egli posiert auf Instagram im entspannten Sommer-Outfit vor einer wunderschönen Naturkulisse.

Auf Instagram folgen Schlagerprinzessin Beatrice Egli (34) rund 463.000 Follower, die sie fast täglich mit neuen Inhalten versorgt. Neben Fotos und Videos von ihren Auftritten auf der Musikbühne teilt die Sängerin immer wieder Aufnahmen, die sie in privaten Momenten zeigen. So auch in einem aktuellen Post, in dem sich Beatrice überraschend freizügig präsentiert. Die Schweizerin trägt einen buntgemusterten Bikini sowie eine durchsichtige gelbe Bluse, die ungewohnt viel Haut offenlegt.

Beatrice steht bis zu den Knien in einem See und scheint die Abkühlung sehr zu genießen. Ein Lächeln ziert die Lippen der Sängerin, während sie verträumt nach unten blickt. Im Hintergrund ist eine atemberaubende Bergkulisse zu sehen. Das i-Tüpfelchen der Aufnahme bildet ein romantischer Sonnenuntergang, der die Wasseroberfläche zum Schimmern bringt. Ein zweites Foto zeigt Beatrice vor der gleichen Kulisse, nur ist sie dieses Mal von hinten abgelichtet.

Zu den beiden Bildern schrieb die Ex-DSDS-Siegerin: „Ich liebe es, an so heißen Tagen am Abend noch einmal kurz in den See zu springen. Das ist wirklich einer meiner liebsten Kraft-Orte. Wo sind eure?“ Aufgenommen wurden die Fotos in ihrer Heimat Schweiz, wie Beatrice in den Hashtags verriet.

Beatrice Egli: Fans sind völlig hin und weg von Bikini-Fotos

Ihre Community war absolut verzückt von den tollen Fotos. „Du bist so schön, oh mein Gott“, konnte es ein Fan kaum fassen. Weitere Follower hinterließen begeisterte Kommentare wie „Du wunderschöne Arielle“, „Bin zu sehr verliebt“, „Zauberhaft“, „Augenweide“ und „Heißes Bild von dir“. Außerdem gab es jede Menge Herz- und Flammen-Emojis für die „Volles Risiko“-Interpretin.

Zahlreiche Follower antworteten außerdem auf Beatrices Frage und verrieten, dass sie dank der Musik der Schlagerkünstlerin ihre Batterien wieder aufladen. „Meine Lieblings-Kraftorte sind deine Open-Airs und Konzerte, weil die mir einfach so viel Energie und Kraft geben“, schwärmte ein User. Dem schlossen sich viele weitere Fans an und drückten damit aus, wie viel ihnen die Musik von Beatrice bedeutet. Worte, die die sympathische Blondine sicher gerne hört!