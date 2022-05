Von „Armer Mann“ bis „Mega“: Nino de Angelo tanzt nur in Unterhose zu Helene Fischer - Fans diskutieren

Von: Lisa Klugmayer

Nino de Angelo tanzt halbnackt zu Helene Fischer und nuckelt an einer leeren Alkoholflasche. Als trockener Alkoholiker geht der Schlagerstar so mit seiner Drogenvergangenheit um. Allerdings finden nicht alle seine Fans das ironisch gemeinte Video lustig. (Fotomontage) © TikTok/Nino de Angelo

Nino de Angelo tanzt halbnackt zu Helene Fischer und nuckelt an einer leeren Alkoholflasche. Als trockener Alkoholiker geht der Schlagerstar so mit seiner Drogenvergangenheit um. Allerdings finden nicht alle seine Fans das ironisch gemeinte Video lustig.

Köln - Fans lieben nicht nur seine Musik, sondern auch seinen Humor. Nino de Angelo amüsiert seine Fans regelmäßig mit lustigen Kurzvideos auf Instagram und TikTok. Mit seinem letzten Clip spaltet er jetzt aber seine Fan-Gemeinde - einige finden, dass der Schlagerstar zu weit geht und machen sich Sorgen um ihn.

„Jeder Absturz kann ein neuer Anfang sein...“: Nino de Angelo tanzt nur in Unterhose zu Helene Fischer

Nino de Angelo (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) tanzt halbnackt, nur in Boxershorts durch sein Wohnzimmer. Im Hintergrund läuft der Helene-Fischer-Hit „Die Hölle morgen früh ist mir egal“ und in der Hand hält der Schlagerstar eine leere Alkoholflasche, von der er dann auch einen großen Schluck nimmt - oder zumindest so tut. Unter das Video schreibt er: „Jeder Absturz kann ein neuer Anfang sein...“.

Ist Nino de Angelo wieder rückfällig geworden? Oder macht er sich über seine frühere Alkoholsucht lustig? Immerhin ist der Schlagerstar bekannt dafür, offen mit seiner Drogenvergangenheit umzugehen. Auch seine Fans scheinen das Video nicht ganz zu verstehen und reagieren gespalten auf die halbnackte Tanzeinlage von Nino de Angelo.

Von „Armer Mann“ bis „Mega“: Fans diskutieren Nino de Angelos schräges Tanzvideo

Ein Fan schreibt: „Oh mein Gott. Armer Mann“. Ein weiterer TikTok-Nutzer schreibt: „Ich dachte, du trinkst nicht mehr. Schade“. „Warum?“, fragt jemand anders. Allerdings gibt es auch Fans, die Nino de Angelo für seinen Humor feiern. „Ach Nino, du zeigst immer wieder, was für ein humorvoller, cooler Künstler du bist“, schreibt ein Fan. „Das ist pure Ironie. So ist der Nino halt“, lautet noch ein Kommentar und scheint damit voll ins Schwarze getroffen zu haben.

Nino de Angelo tanzt halbnackt, nur in Boxershorts durch sein Wohnzimmer. Fans reagieren sehr gemischt auf das Video, wie die Kommentare zeigen (Fotomontage) © Screenshot TikTok/Nino de Angelo

Mittlerweile hat sich Nino de Angelo nämlich zu dem Video geäußert. „Also eins solltet ihr von mir wissen: Ich bin ein sehr ironischer Mensch. Ich liebe Ironie und bin immer noch nüchtern. Wer hätte das gedacht, nach dem Tanz?“.

Das ist nicht das erste Mal, dass er so offen über seine Drogenvergangenheit spricht. Auf Instagram stellte er vor kurzem einen brandneuen Song vor. Was anfangs noch nach einem Liebeslied klingt, ist tatsächlich die Beschreibung, wie Nino de Angelos jahrelange Drogensucht anfing. Verwendete Quellen: TikTok/ninodeangelo1893