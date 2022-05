„Von Augenschmaus“ bis „wow“: Schlagerfans begeistert von Strandfoto von Marie Reim

Strandfotos aus der Karibik: Marie Reim posiert in einem roten Badeanzug. Die Fans der Schlagersängerin feiern die heißen Bilder ihres Idols. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Karibik – Sie heizt ihren Fans mit Strandfotos ein! Schlagersängerin Marie Reim (22) genießt aktuell Zeit in der Karibik, wo sie am paradiesischen Strand ihre Seele baumeln lässt. Die Tochter der Schlagerstars Michelle (50) und Matthias Reim (64), die zuvor ihre neue Single „Ich hab dich durchschaut“ herausbrachte, begeisterte ihre Fans jetzt mit zwei heißen Strandfotos von sich.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram veröffentlichte die „Weil des Mädels so machen“-Hitmacherin zwei schöne Fotos von sich, auf denen sie vor einer wunderschönen Strandkulisse in einem roten Badeanzug posierte und selbstbewusst in die Kamera lächelte. Im Rahmen ihres Beitrags ließ die Beauty ihre Follower an einer positiven Nachricht teilhaben, die sie in der Bildunterschrift mit ihnen teilte. Zu ihrem sonnigen Beitrag schrieb der Star: „Auf dem Weg ins Paradies. Manchmal muss man einen steinigen Weg in Kauf nehmen, um am Ende im Paradies anzukommen.“ Sie verriet zudem, dass man immer weitermachen und optimistisch bleiben sollte. „Manchmal kommt man kurz vom Weg ab und verirrt sich.. Aber Nicht aufgeben. ES WIRD SICH LOHNEN!”, betonte sie.

Marie Reims Fans feiern ihr Strandfoto

Die Follower der Prominenten überfluteten die Kommentare des Social-Media-Postings ihres Idols mit zahlreichen positiven Nachrichten. Ein Fan der blonden Schönheit kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und verkündete: „Augenschmaus“. Und auch ein anderer User kommentierte „Wow!“ und fügte einige Herz-Emojis hinzu, um seine Bewunderung für die coolen Strandfotos der Musikerin auszudrücken. Scheint ganz so, als ob die heißen Aufnahmen bei ihren Anhängern besonders gut angekommen sind!