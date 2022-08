Von „Barbie“ bis „Schönheit“: Fans diskutieren luxuriöses Abendkleid von Anna Ermakova

Anna Ermakowa trägt bei Marcel Remus‘ Party zwei verschiedene Kleider © IMAGO / nicepix.world

Model Anna Ermakova zeigt sich bei einem Event im luxuriösen Abendkleid. Ihr Look überzeugte die Fans.

Jetzt hat Anna Ermakova (22) ein neues Video auf Instagram gepostet. Das britische Model hält ihre Fans gerne auf Social Media über ihr Leben und die besonderen Momente auf dem Laufenden. Die Tochter von Boris Becker war bei einer Veranstaltung von Promi-Makler Marcel Remus (35) zu sehen. Dabei trug sie ein besonders schickes Abendkleid.

In dem Video ist die 22-Jährige auf dem roten Teppich der „Remus Lifestyle Night“ zu sehen. Sie posiert mit offenen Haaren und einem breiten Lächeln vor einer weiß-roten Wand. Passend dazu trägt das Model ein körperbetontes, pinkes Kleid mit V-Ausschnitt ohne Träger. Hinten an ihrem Rücken wird das Kleid von einer großen Schleife geziert. Dieser Look kommt sehr gut an.

Das Model überzeugt im eleganten Kleid

Die Fans von Anna Ermakova sind von dem Outfit begeistert. So kommentiert jemand unter dem Video: „Eine Schönheit in rot” und ein anderer Fan schreibt: „Wunderschönes strahlendes Lächeln“. Insgesamt kommt das elegante Abendkleid sehr gut an. Und auch die geglätteten Haare des Models scheinen die Fans sehr passend zu ihrem Look zu finden. Andere Fans kommt der Look bekannt vor und jemand schreibt: „Barbie“ unter das Foto. Das sieht das Model jedoch gelassen und antwortet mit: „Schön wärs“.