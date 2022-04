Von „Bezaubernd“ bis „Amazing“: Fans feiern bauchfreies Outfit von Anna Ermakova

Teilen

Fans feiern bauchfreies Foto von Anna Ermakova © instagram.com/annaermakova1

Das Model Anna Ermakova liebt es, sich auf Instagram zu präsentieren. Nun postete sie ein Foto mit bauchfreiem Look – Und die Fans lieben es.

Monaco - Anna Ermakova (22) hält ihre Fans gerne auf Social Media über ihr Leben auf dem Laufenden. Gerade befindet sich die Tochter von Boris Becker in Frankreich im Grand-Hotel du Cap-Ferrat – Und scheint die Sonne und die frühlingshaften Temperaturen zu genießen.

Die 22-Jährige postete nun ein Foto von sich auf Instagram. Darauf ist sie vor ihrem Hotel in Monaco zu sehen. Sie trägt ihre Haare offen und macht ihr typisches Model-Gesicht. Anna Ermakova hat ein bauchfreies weißes Shirt an und kombiniert dies mit einem schwarzen Blazer und einer Low-Rise Jeans. Eine geflochtene Tasche rundet ihren Look ab. Unter das Foto schreibt das Model: „An enchanting place“

Die Fans lieben den Look

Die Follower der Britin sind hingerissen von ihrem Outfit. Ein Fan schreibt unter das Foto: „Bezaubernd und wunderschöne Augen“ und jemand anders kommentiert: „Wonderful, dreamy- you and this amazing place“. Alle scheinen sich einig, dass das Model super aussieht. Oft wird kommentiert: „You are so beautiful“.