Von „bezaubernd“ bis „ganz schlimm“: Fans diskutieren Danni Büchners Party-Outfit

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Danni Büchner sorgt mit ihrem Outfit für gemischte Reaktionen © Instagram: dannibuechner

Danni Büchner brezelt sich für ein Promi-Event auf Mallorca ordentlich auf. Bei ihren Fans ruft ihr grünes Minikleid jedoch gemischte Reaktionen hervor. Im Netz wird das Outfit heiß diskutiert.

Mallorca - Zur Eröffnung eines Clubs von Ex-Rosenverteiler Andrej Mangold hat sich Influencerin Danni Büchner (44) so richtig Schale geworfen. Während Tochter Joelina Karabas (die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) in Lederhose und Sneakern eher sportlich unterwegs ist, trägt Danni ein farbenfrohes Minikleid, das jedoch nicht bei allen gut ankommt.

Danni Büchner feiert in grünem Minikleid

„Grün ist ja bekanntlich die Hoffnung“, kommentiert die fünffache Mutter ihre Kleiderwahl. Und grün ist das Minikleid allemal - passend dazu kombiniert Danni zudem eine grüne Clutch im gleichen Farbton.

Bei ihren über 315.00 Fans bei Instagram kommt der Look jedoch nicht bei allen gut an. Während die einen die 44-Jährige für ihr Outfit feiern („Queen“, „bezaubernd“, „steht dir so gut“), zeigen sich einige anderen Follower eher weniger begeistert.

Danni Büchners Fans diskutieren ihr Party-Outfit

„Ganz schlimm“, findet ein Fan den Look. „Ganz ehrlich, kein schönes Outfit“, kommentiert ein weiterer. Und auch der Nächste erklärt: „Geht gar nicht, total daneben.“ Die Nutzerin Elkeskuchenfantasien findet sogar: „Hm....ich mag Dich wirklich sehr gerne, aber das ist das erste Outfit was ich überhaupt nicht schön finde an Dir...leider.“ Dennoch wünscht sie ihrem Idol einen schönen Abend.

Bei ihren Fans ruft Danni Büchners Party-Outfit gemischte Reaktionen hervor © Screenshots Instagram

Beleidigend sollte die Kritik jedoch nicht werden. Erst kürzlich musste ein Hater Danni Büchner wegen entsprechender Kommentare 1500 Euro zahlen. Verwendete Quellen: dannibuechner