Von „wow“ bis „umwerfend“: Fans diskutieren neues Bikinifoto von Anna Ermakova

Anna Ermakova erntet für Urlaubsfotos ständig Kritik © Instagram/annaermakova1

Anna Ermakova hält ihre Social-Media-Follower mit regelmäßigen Instagram-Beiträgen auf dem Laufenden. Ihre neuesten Fotos polarisieren jedoch.

Monte Carlo – Anna Ermakova (22) ist weit mehr als nur die Tochter von Tennis-Star Boris Becker (54) und seiner früheren Affäre Angela Ermakova (54). Dass sie seit ihrer Geburt von Paparazzi verfolgt wurde, machte die junge Frau kurzerhand zu einer lukrativen Karriere. Heute arbeitet sie als Model auf internationalen Laufstegen und vor den Kameras bekannter Fotografen. Als Influencerin ist Anna natürlich ebenso aktiv: Ihre regelmäßigen Beiträge zeigen sie sowohl bei der Arbeit als Model als auch auf den glamourösesten Partys dieser Welt. Zuletzt veröffentlichte die rothaarige Schönheit allerdings einige Schnappschüsse, die nicht bei allen Fans gut ankamen.

Die Instagram-Fotos zeigen Anna Ermakova auf einer Sonnenliege am Strand von Monte Carlo. In einem türkisfarbenen Bikini und mit einer übergroßen runden Sonnenbrille blickt die junge Jetsetterin dabei eher ernst in die Kamera, auf einem anderen Bild lässt sie sich die Sonne ins gebräunte Gesicht scheinen. Dazu schreibt sie auf Englisch: „In Honig getaucht.“ Und obwohl in der Kommentarspalte des Beitrags zahllose Flammen- und Herz-Emojis zu finden sind, meldeten sich auch kritischere Stimmen zu Wort.

Anna Ermakova begeistert mit ihrem Luxus-Lifestyle nicht alle Instagram-User

Mit ihren heißen Bikinifotos heimste Anna Ermakova auf Instagram erneut ziemlich viele Komplimente ein. Von „wow“ bis „umwerfend“ ist alles dabei. Doch während einige Follower das intensive Make-up des It-Girls kritisieren oder sich daran stören, dass auf den eigentlich gut inszenierten Bildern auch Annas Kopfhörerkabel zu sehen ist, scheinen andere eher ein Problem mit dem luxuriösen Lifestyle der 22-Jährigen zu haben.

„Musst du gar nicht arbeiten?“ fragt beispielsweise ein Nutzer unter dem Beitrag provokant. Ein anderer findet augenscheinlich, dass Anna Ermakova auf ihrem Instagram-Account nicht ausreichend darauf eingeht, dass ihr Vater Boris Becker derzeit wegen Insolvenzverschleppung in einem englischen Gefängnis sitzt. „Wie oft gehst du Papa besuchen?“, will der angebliche Instagram-Nutzer von ihr wissen. Anna Ermakova ignoriert die negativen Kommentare jedoch — und genießt weiterhin ihre Zeit an den Luxus-Stränden dieser Welt.