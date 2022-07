„Wie von einem Dämon besessen“: Daniela Katzenberger leidet unter ihrer Periode

Von: Claire Weiss

Daniela Katzenberger machen ihre Periodenbeschwerden am Set zu schaffen © Screenshots/RTL+

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wollen gemeinsam das Musikvideo für ihren Schlagersong drehen. Doch die Katze plagen Periodenschmerzen. Ganz offen plaudert sie über ihre Beschwerden.

Für die Dreharbeiten sind Daniela Katzenberger und ihr Ehemann eigens nach Deutschland gereist. Doch ausgerechnet am großen Tag fühlt sich die 35-Jährige nicht wohl. Es ist diese Zeit des Monats ...

Daniela Katzenberger hat mit „Periode, Pickeln und Blähungen“ zu kämpfen

Trotz ihrer Periodenschmerzen gibt sich die Blondine aber gewohnt humorvoll. Es gebe drei Dinge, die Frau nicht haben will, wenn es drauf ankommt: Periode, Pickel und Blähungen. Sie habe gleich alle drei! Aus ihrem Unwohlsein macht die Katze keinen Hehl - jeder am Set weiß Bescheid. Still und heimlich zu leiden, kommt für Lucas Cordalis‘ Frau nicht infrage.

RTL2 verbildlicht den „Dämon“ auf charmante Weise © Screenshot/RTL+

Das sei für sie eine Art „Vorausentschuldigung“, dann wisse jeder schon, warum sie sich „pissig“ verhalte. „Wenn ich meine Tage habe, bin ich wie von einem Dämon besessen. So einem verfressenen, furzenden Dämon“, erklärt Daniela Katzenberger und fügt hinzu: „Ich hab einen ganz pissigen Unterleib!“

Trotz „Perioden-Blähbauch-Plauze“: Daniela Katzenberger ist zufrieden mit dem Ergebnis

„Ich habe eine brutale Perioden-Blähbauch-Plauze“, beschwert sich die Katze beim Blick in den Spiegel. Zum Glück ist die gebürtige Pfälzerin aber mittlerweile ein echter TV-Profi. Am Set performt sie professionell und am Ende muss sie sogar selbst feststellen: „Ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber ich habe es gut gemacht!“

In „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ bekommen Fans viele private Einblicke in das Leben der Auswanderin. Kürzlich beschwerte sich Sophia Cordalis, Daniela Katzenbergers Tochter, dass ihre Mama zu viel fluche. Und auch Lucas fand: „Sie sollte sich schämen“. Verwendete Quellen: RTL+/„Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“