Von „Der junge Nick Carter" bis „Vorher war besser": Fans diskutieren neue Frisur von Vincent Gross

Kopie von Montage Halbkreis links ZRU (20).jpg © INstagram / Imago Images

Der Schweizer Schlagersänger Vincent Gross (26) präsentiert seine neue Frisur auf Instagram. Seine Fans sind sich über den Look nicht ganz einig.

Mit leicht verändertem Aussehen zeigte sich Schlager-Nachwuchs Vincent Gross gestern (29. März) seinen Fans auf Instagram. Dank einer kleinen Fotoserie konnten die Follower die neue Frisur des Sängers bewundern: einen erblondeten Fasson-Schnitt, der ganz im 90er-Style in der Mitte gescheitelt ist.

„Neue Frisur...,“ schreibt der Vincent Gross nur dazu. In seiner Story können die Fans abstimmen, wie sehr ihnen der Look gefällt. Untermalt ist der Beitrag mit dem Backstreet-Boys-Sony „Shape of My Heart“. Dass er mit seinem neuen Look nun einem Boyband-Mitglied aus den 1990er-Jahren ähnelt, ist auch den Fans sofort aufgefallen.

Unter den Kommentaren finden sich viele, die bei Vincents neuem Haarschnitt sofort an den Sänger Nick Carter (43) in jungen gedacht haben. „Der junge Nick Carter,“ kommentiert ein Fan. Aber auch dem jüngeren Carter-Bruder Aaron († 34) scheint Vincent Gross zu ähneln. So meint ein Fan: „Ich war gerade geschockt, dachte echt Aaron Carter lebt noch!“

Nicht allen gefällts

Manch ein Fan ist über die Veränderung aber nicht so erfreut. „Ich finde, dass die alte Frisur dir viel besser stand,“ meint eine Nutzerin. „Mir hast du vorher besser gefallen, war natürlicher!“ bedauert eine andere. Ein Profil hatet sogar homo-feindlich: „Ja, mit 26 kannst du es auch mal dein Teenie-Alter ablegen und mal erwachsen werden und richtiger Gay vor allen Dingen.“

Alles in allem überwiegen dann aber doch die Komplimente. „Top. Schaut lässig aus. Und dann dieses Lächeln,“ wird da geschwärmt. Und auch andere finden: „Oh mein Gott, wie süß“ oder „Sieht cool aus!“. Das schönste Kompliment aber lautet: „Steht dir super. Erinnert uns an einen Boybandstar ... Dabei hast du’s solo doch genauso drauf wie ne ganze Band.“