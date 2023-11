„Halb abgerissen“: „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi von Ekaterina Leonova verletzt

Teilen

Die Proben für die TV-Show „Klein gegen Groß“ hatten für Joachim Llambi böse Folgen: Er zog sich wegen Ekaterina Leonova eine Kapselverletzung am Finger zu.

Berlin – Normalerweise sehen die TV-Zuschauer Joachim Llambi (59) hinter dem Jury-Pult von „Let’s Dance“. Für die ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ wagt sich der Wertungsrichter nun selbst auf das Tanzparkett. Unterstützt wird er dabei von „Let’s Dance“-Profitänzerin Ekaterina Leonova (36). Beim Training für das TV-Duell kam es allerdings zu einem unglücklichen Vorfall.

Joachim Llambi: Ekaterina Leonova riss ihm halben Finger ab

„Wir haben vorher noch nie zusammen getanzt und hatten keinen großen Vorlauf. Wir haben aber an mehreren Tagen für ein paar Stunden trainiert“, berichtet der Tanzsportler im Gespräch mit Bild am Sonntag. Die Proben hatten jedoch schlimme Folgen für Llambi. „Eigentlich bewegt sich die Dame bei der Pirouette an zwei Fingern des Herren, die wie ein Gelenk für sie funktionieren. Ich muss einen weglassen, denn den hat Ekaterina mir beim Training halb abgerissen. Da ist die Kapsel angeknackst“, enthüllt er.

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

Ihr Tanz sei aber auch knifflig: „Die Lankenau-Pirouette ist sehr kompliziert und anspruchsvoll, wird höchstens mal bei einer Formation und da auch noch ganz selten getanzt“, schildert der TV-Star. „Bei Einzelpaaren findet die Pirouette sozusagen gar nicht statt. Das ist die Schwierigkeit dieses Duells.“

„Klein gegen Groß“: Auch Motsi Mabuse verletzte sich

Bei „Klein gegen Groß“ treten Joachim Llambi und Ekaterina Leonova gegen den 13-jährigen Malik und die elfjährige Sonja an. Das Ziel ist, innerhalb von einer Minute mehr Drehungen als das andere Tanzpaar zu schaffen. Der Deutsch-Spanier ist begeistert von dem Konzept der TV-Show. „Es gehört doch zur Entwicklung dazu, dass man lernt zu gewinnen, aber eben auch zu verlieren. Das hilft für die Zukunft“, sagt er.

Die Proben für die TV-Show „Klein gegen Groß“ hatten für Joachim Llambi böse Folgen: Er zog sich wegen Ekaterina Leonova eine Kapselverletzung am Finger zu. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures & IMAGO/Panama Pictures

Tatsächlich ist Joachim Llambi nicht der einzige, der sich im Vorfeld der Sendung verletzt hat: Seine „Let’s Dance“-Jurykollegin Motsi Mabuse (42) ereilte das gleiche Schicksal. Ursprünglich sollte sie mit dem 59-Jährigen in dem Pirouettenduell antreten. Aufgrund einer Verletzung sprang jedoch Ekaterina Leonova ein. Ausgestrahlt wird „Klein gegen Groß“ am Samstag (4. November) um 20.15 Uhr im Ersten.

Apropos Ekaterina Leonova: Bereits im Alter von zehn Jahren entdeckte der „Let‘s Dance“-Star das Tanzen für sich. Allerdings spielte ihr Körper nicht immer so mit, wie sich das Ekaterina Leonova gewünscht hat. Verwendete Quellen: Bild