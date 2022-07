Von „Fesches Outfit“ bis „echt schön“: „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer begeistert im Festival-Look

Antonia Hemmer rockt Festival-Look und begeistert Fans © Instagram/antonia_hemmer

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer teilt auf Instagram Eindrücke von einem Festival-Besuch in Hannover. Ihr Outfit kommt super bei den Fans an.

Die hohen Temperaturen haben am Wochenende zahllose Menschen nach draußen gelockt. Zum ersten Mal überhaupt fand am Samstag das Lignum Festival in Hannover statt, das auch Influencer und Promis wie Antonia Hemmer (22) besuchten. Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin teilte auf ihrem Account viele Eindrücke von dem eintägigen Event, bei dem Paul Kalkbrenner (45) als Headliner auftrat.

„Danke für die Einladung“, schrieb die TV-Schönheit neben drei Fotos, die sie in bester Feierlaune bei dem Festival zeigen. Die Freundin von Patrick Romer (26) trägt darauf ein fransiges braunes Oberteil, das gewollt freizügige Blicke auf ihr Dekolleté gewährt. Dazu kombinierte Antonia kurze Shorts sowie schwarze Stiefel und betonte damit ihre langen Beine.

Auf den ersten beiden Fotos posiert sie mit einem Drink und scheint ordentlich Spaß bei dem Musikevent zu haben. Das letzte Bild zeigt Antonia zusammen mit ihrer Freundin Loreen Schenk, die man aus der TV-Sendung „Ex on the Beach“ kennt. Auch Loreen hat sich schick herausgeputzt und trägt ein leicht transparentes Kleid und ebenso wie Antonia schwarze Boots.

Antonia Hemmer: So reagieren die Fans auf ihr Outfit

Mit ihrem Festival-Look sorgte Antonia Hemmer für viel Begeisterung bei den Fans. Die Kommentarspalte unter dem Post war voll mit Flammen- und Herz-Emojis. „Heiße Mädels“, kommentierte ein User die Fotostrecke passend. Auch die weiteren Kommentare fielen ähnlich positiv aus. „Fesches Outfit“, „Sieht Bombe aus“ und „Echt schön“ war so unter anderem zu lesen.

Doch nicht nur Antonias Outfit kam gut bei den Usern an. Die Follower fanden es toll, wie viel Spaß die beiden Influencerinnen zusammen hatten. „Feiert und genießt euer Leben“, lautete der Ratschlag eines Fans. Ein weiterer schrieb: „Ich hoffe, dass ihr zwei verdammt hübschen und wahnsinnig heißen Mädels viel Spaß hattet!“

Loreen Schenke ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, einen Kommentar unter dem Beitrag ihrer Freundin zu hinterlassen. „Du bist zu heiß, Alter“, kommentierte sie Antonias Post. Diese erwiderte ganz in BFF-Manier: „Duu!“ Auf ihrem eigenen Account bedankte sich die Wimpernstylistin anschließend bei Antonia für „den perfekten Tag gestern“.