Von Grimaldi bis Windsor: So niedlich sind diese Royal-Kids

Von: Annemarie Göbbel

Wer Kinder liebt, hat unter Royals derzeit eine große Auswahl an goldigen Mini-Blaublütern. Fast jedes Königshaus darf sich derzeit über heranwachsenden Nachwuchs freuen.

Prinzessin Gabriella (links) von Monaco schauen meistens ernst, während der kleine Charles von Luxemburg stets ein Lächeln zur Schau trägt (Fotomontage). © Niviere David/Imago & & © Maison du Grand-Duc / Kary Barthelmey

London/Monaco/Luxemburg/Stockholm – Ihre adeligen Eltern präsentieren sie voller Stolz bei Instagram und Co. Doch weil die lieben Kleinen so schnell wachsen, lohnt sich eine Momentaufnahme des royalen Nachwuchses, der – je nach Auffassung der Eltern – unterschiedlich häufig zu sehen ist. Verzichten Meghan Markle (42) und Prinz Harry (38) fast vollständig darauf, ihre Kinder Archie (4) und Lilibet (2) der Öffentlichkeit zu präsentieren, gehen die schwedischen und britischen Königshäuser sowie das Fürstentum Monaco mit ihren Nachfolgern viel großzügiger um.

August Brooksbank und Sienna Mapelli Mozzi

August Brooksbank (2) ist der ältere Sohn von Prinzessin Eugenie (33) und Jack Brooksbank (37). Der Schnappschuss zeigt ihn mit Prinzessin Beatrices (35) Tochter Sienna Mapelli Mozzi (wird am 18. September 2 Jahre).

Prinzessin Lilibet und Prinz Archie Mountbatten-Windsor

Bei der Parade am 4. Juli entstanden in St. Barbara in Kalifornien Bilder, die Archie und Lilibet, den Nachwuchs von Meghan Markle und Prinz Harry, zeigen. Das Herzogspaar von Sussex hat entschieden, die Kinder unbehelligt aufwachsen zu lassen und veröffentlichte selbst bislang nur eine Weihnachtskarte und ein Foto von Lilibet anlässlich ihres ersten Geburtstags.

Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques von Monaco

Die Zwillinge von Monaco sind jetzt schon so berühmt wie Mutter Charlène von Monaco (45) und Papa Albert II. von Monaco (65). Jeder Schnipsel, den die stolzen Eltern der Grimaldi-Sprosse zeigen, wird von den Fans mit großer Freude aufgenommen. Zuletzt bei der Wiedereinschulung der Kinder nach den Sommerferien.

Raphaël Elmaleh und Balthazar Rassam

Charlotte Casiraghi (37) lebt in einer modernen Patchwork-Familie. Sie ist Mutter von zwei Kindern, die verschiedene Väter haben. Ihr erster Sohn Raphaël (9) ging aus einer Beziehung mit dem Comedian Gad Elmaleh (52) hervor. Ihr zweites Kind Balthazar (4) stammt aus ihrer Ehe mit dem Filmproduzenten Dimitri Rassam (41). Das Foto entstand beim traditionellen Picknick der Monegassen U Cavagnëtu bei der sich die komplette Fürstenfamilie für ein Bild einfand.

Prinz Charles von Luxemburg

Seit er auf der Welt ist, verzaubert er die Instagram-Gemeinde. Zur Freude des luxemburgischen Erbgroßherzogs Guillaume (41) und der Erbgroßherzogin Stéphanie (39) kam Söhnchen Charles (3) im Jahr 2020 auf die Welt. Inzwischen gibt es mit François seit März einen kleinen Bruder für Charles, der ihm sicher in nichts nachstehen wird.

Prinzessin Estelle und Prinz Oscar von Schweden

Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) von Schweden sind zwar keine Kleinkinder mehr, doch sind die beiden Kinder von Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel von Schweden (49) immer ein Foto wert. Zum 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf (77) am 15. September werden tolle neue Aufnahmen erwartet.

Der schwedische Palast hatte aus dem Anlass zwei neue Bilder des Regenten mit all seinen Kindern, deren Ehepartnern und seinen acht Enkelkindern veröffentlicht. Verwendete Quellen: Instagram