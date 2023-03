Von „großartig“ bis „Hilfe“: Fans diskutieren ungeschminkte Frauke Ludowig

Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert Frauke Ludowig ein kurzes Video, das sie vor und nach dem Styling zeigt. Dafür erhält sie ganz unterschiedliche Kommentare.

Frauke Ludowig (59) präsentiert sich in der Öffentlichkeit meist in top-modischen Outfits, gestylt und geschminkt. Das gehört zu ihrem Beruf, denn als Moderatorin steht ihr Aussehen stets im Fokus. Wie viel Arbeit hinter dem perfekten Look steckt, zeigte Frauke Ludowig kürzlich in einem kurzen Video auf ihrem Instagram-Kanal.

Der Vorher-Nachher-Effekt ist enorm: Auf der Straße würde man die RTL-Journalistin ungeschminkt womöglich gar nicht erkennen. Mit Hautrötungen, Knitterfältchen und eher glatt fallendem Haar hebt sich Frauke Ludowig nicht sonderlich von gleichaltrigen Frauen ab.

Nach dem Styling sieht die Sache schon ganz anders aus. Das blonde Haar ist in große Locken gedreht, voluminös gestylt, sieht voll und glänzend aus. Und auch das Make-up ist glamourös, es lässt die Haut ebenmäßig erscheinen und bringt die Augen zum Strahlen. Das cremefarbene Outfit rundet die makellose Ausstrahlung ab.

„Ein bißchen viel Posing“

Die Follower sind sich in den Kommentaren nicht so ganz einig darüber, was von dem Video zu halten ist. Viele Nutzer freuen sich einfach über die Verwandlung. So kann man unter dem Post Komplimente lesen wie: „Ich sehe eine super schöne Frau, mit oder ohne Schminke. Die Ausstrahlung ist wichtig und die hast du auf jeden Fall“ oder „Vorher und nachher eine schöne Frau“.

Anderen aber ist das Video der Moderatorin von zu viel „Posing“ geprägt, und manch einem gefällt auch die ungeschminkte Variante nicht. „Hilfe!“, schreibt eine Nutzerin, während sich eine andere ärgert: „Also ich sehe da nichts Natürliches, halt nur ohne Farbe, denn das komplette Gesicht ist mit Botox und Fillern gestrafft und aufgepumpt, wer das nicht sieht ist blind.“

Und auch gratis Styling-Tipps kann sich die beliebte TV-Blondine bei ihren Followern abholen. So schreibt eine Dame: „Wenn man eine Bluse in eine Hose mit Schlaufen steckt, gehört da irgendein Gürtel hinein. Probiere es mal und es sieht gleich vollkommener aus!“ Ob sich Frauke Ludowig den Rat zu Herzen nehmen wird?