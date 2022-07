Von „hammermäßig“ bis „so hübsch“: „Goodbye Deutschland“-Fans diskutieren über Corsagen-Outfit von Caro Robens

Caro Robens begeistert Fans in schwarzer Corsage © Instagram/caroline_andreas_robens

Caro Robens polarisiert seit ihrem ersten Auftritt bei „Goodbye Deutschland“ mit ihrem durchtrainierten Körper. Auf Instagram begeistert sie jetzt in einer engen Corsage.

Esslingen – Caro Robens (43) zeigt seit dem ersten Auftritt an der Seite ihres Ehemannes Andreas Robens (55) bei „Goodbye Deutschland“, dass Frauen nicht immer Modelmaße haben müssen, um mit ihrem Körper Blicke auf sich zu ziehen. Die professionelle Bodybuilderin polarisiert mit ihren Muskeln seitdem häufiger die Netzgemeinde. Während einige Zuschauer den durchtrainierten Body der Fitnessstudiobesitzerin absolut nicht attraktiv finden, sind andere total beeindruckt von ihrem Auftreten. Fakt ist: Caro Robens selbst gibt nur wenig auf die Meinungen anderer!

Jetzt postete die TV-Auswanderin einen Schnappschuss aus dem „Pigspoint Fitness Esslingen“, wo sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas für einige Tage zu Gast war, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. „Wir haben die Zeit unheimlich genossen und freuen uns sehr, dass reichlich Geld fürs Kinderhospiz zusammen gekommen ist“, schreibt sie unter das Bild. Doch es ist vor allen Dingen Caros schwarzes Corsagen-Outfit, das die Aufmerksamkeit der Netzgemeinde auf sich zieht!

Caro Robens’ Follower überhäufen die Bodybuilderin mit Komplimenten für ihren Look

Auf dem Foto ist Caro Robens zusammen mit ihrem Ehemann Andreas in dem Esslinger Fitnessstudio zu sehen. Während ihr Gatte in lockeren Sportklamotten posiert, hat sich die tätowierte Blondine für das Shooting ordentlich in Schale geschmissen: Über einem hautengen schwarzen Minikleid mit Aussparungen im Dekolleté trägt Caro eine sexy Corsage, die ihre üppige Oberweite gekonnt in Szene setzt. Und der Look scheint bei ihren Fans ziemlich gut anzukommen!

„Du siehst einfach hammermäßig aus, ich kann es dir gar nicht oft genug sagen, Caro“, schreibt ein begeisterter User unter den Post. „So hübsch“, „mega“ und „toll“ sind nur einige weitere Kommentare, die beweisen, dass Weiblichkeit viele verschiedene Formen annehmen kann. Mit ihrem Beitrag hat Caro Robens also nicht nur bewiesen, dass sie sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke engagiert, sondern dass sie mit ihrem Händchen für Mode außerdem ein Zeichen für Body-Positivity in den sozialen Netzwerken setzen kann.