Von „haut mich nicht vom Hocker“ bis „geiler Mann“: Fans diskutieren über neuen Bachelor bei RTL

Anfang März startet die neue Staffel von „Der Bachelor“ auf RTL, und schon jetzt wird in den sozialen Netzwerken deutlich spürbar, wie aufgeregt die Damenwelt ist.

Endlich ist es so weit: Ab dem 1. März wird bei RTL wieder geflirtet, was das Zeug hält, wenn in der Dating-Show „Der Bachelor“ ein neuer Mann auf der Suche nach einer Herzdame ist. Nun ist auch klar, wer der neue Junggeselle ist, der sich im Fernsehen erobern lassen will. Und die meisten Fans der Show sind sich sicher, dass diese Staffel aufregend wird.

Im Netz wird der neue Kandidat jetzt schon heißt diskutiert. „Ich glaube, das wird die erste Staffel, die ich gucke“, schreibt eine Nutzerin unter einen Post von Promiflash. „Da lohnt es sich ja endlich mal wieder, den Bachelor zu schauen“, meint auch eine weitere Frau. „Geiler Mann und geiler Body“, kommentiert eine andere. Dennoch trifft der Bachelor natürlich nicht den Geschmack aller Fans. So schreibt eine Dame, dass sie der Neue nicht vom Hocker haue. Aber die Hauptsache ist ja auch, dass der Rosenkavalier den Teilnehmerinnen der Kuppelsendung gefällt.

David Jackson: Bachelor mit Sixpack und strahlendes Lächeln

Das ist bisher über den 13. Bachelor bekannt: Der junge Mann mit dem strahlenden Lächeln ist 32 Jahre alt, heißt David Jackson und kommt aus Stuttgart. Wie auf seinem Instagram-Account unschwer zu erkennen ist, arbeitet er als Model und zierte sogar kürzlich das Cover des Fitness-Magazins „Men‘s Health“. Ach ja, richtig, ein echter Fitness-Fanatiker scheint er auch zu sein – und er hat den passenden Waschbrettbauch dazu, der das beweist.

Wie auf RTL.de zu lesen war, ist David ein Familienmensch, der „mit sehr viel Liebe groß geworden“ ist. Sich selbst beschreibt er als ehrlich, offen, einfühlsam und empathisch. Laut eigenen Aussagen sucht der gelernte Versicherungskaufmann die große Liebe, mit der er seine Zukunft planen kann. Er sagt: „Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann.“ Ob es ihm gelingen wird, der Richtigen die letzte Rose zu überreichen?