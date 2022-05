Von „heiß“ bis „wunderschöne Frau“: Fans von Carmen Geiss schwärmen über Helikopter-Selfie

Von: Jennifer Kuhn

Carmen Geiss gibt regelmäßige Updates auf ihrem Instagram-Account. So wissen ihre Fans, was der TV-Star in seinem Alltag so erlebt und macht. Nun zeigte sie sich in einem schickem und neuen Look - der vor allem bei ihren Fans und Followern so richtig gut ankommt.

Monaco - Carmen Geiss lässt sich seit mehreren Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert und ihren zwei gemeinsamen Töchtern Davina und Shania (alle Geiss-News auf der Themenseite) von einem Kamera-Team begleitet. Auch auf Instagram ist die 57-Jährige ein echter Social-Media-Star. Aktuell sind ihre Fans von einem Selfie aus dem Helikopter ganz angetan.

Carmen Geiss stellt die neue „Roberto Geissini“-Kollektion vor

Um ihren Followern einen Einblick in die neue Mode-Kollektion von Ehemann Robert Geiss „Roberto Geissini“ zu geben, zeigte sich der TV-Star in ihrer Instagram-Story mit den neuen It-Pieces. „Nicht nur für Herren, sondern auch für Damen“, so die 57-Jährige.

Daraufhin postete Carmen Geiss noch ein Selfie auf dem Helikopter und veröffentlichte es auf ihrem Instagram-Account. Sonnenbrille, geschminkte Lippen und dunklere Haare - hat der TV-Star etwa einen neuen Look?

Knapp 140 Kommentare tummeln sich derzeit unter dem aktuellen Selfie von Carmen Geiss. „Heiß“ wie auch „wunderschöne Frau“ kommentierten mehrere User. „Die Haarfarbe passt besser zu dir“, findet eine weitere Followerin. Viele Likes gab es ebenfalls: Fast 10.000 Herzen bekam sie für das schöne Selfie.

Positive Vibes für den TV-Star! Doch das war in den vergangen Tagen nicht so - schließlich sorgte ein Tattoo von Tochter Shania für eine Ehekrise bei ihr und Robert. Verwendete Quellen: instagram.com/carmengeiss_1965